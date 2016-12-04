یک منبع آگاه در گفتگو با مهر، از بازداشت مدیرعامل یکی از پروژه های مسکن مهر در کرمانشاه خبر داد.
وی افزود: این مدیرعامل توسط دادستانی احضار و سپس زندانی می شود.
به گفته این منبع آگاه، این پرونده ۷۰ شاکی خصوصی دارد.
کرمانشاه- مدیرعامل یکی از پروژه های مسکن مهر در کرمانشاه بازداشت شد.
یک منبع آگاه در گفتگو با مهر، از بازداشت مدیرعامل یکی از پروژه های مسکن مهر در کرمانشاه خبر داد.
وی افزود: این مدیرعامل توسط دادستانی احضار و سپس زندانی می شود.
به گفته این منبع آگاه، این پرونده ۷۰ شاکی خصوصی دارد.
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