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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

یک منبع آگاه به مهر خبر داد:

مدیرعامل یکی از پروژه های مسکن مهر در کرمانشاه بازداشت شد

مدیرعامل یکی از پروژه های مسکن مهر در کرمانشاه بازداشت شد

کرمانشاه- مدیرعامل یکی از پروژه های مسکن مهر در کرمانشاه بازداشت شد.

یک منبع آگاه در گفتگو با مهر، از بازداشت مدیرعامل یکی از پروژه های مسکن مهر در کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: این مدیرعامل توسط دادستانی احضار و سپس زندانی می شود.

به گفته این منبع آگاه، این پرونده ۷۰ شاکی خصوصی دارد.

کد مطلب 3840517

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    نظرات

    • کارتعاون IR ۰۲:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خواهشمند است اصلاح نمایید. در کرمانشاه نبوده و در یکی از شهرستانهای استان است.

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