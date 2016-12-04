به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، جمیله کیانی بیان داشت: خانواده‌ای که در آن تمامی اعضا ازجمله پدر، مادر و فرزندان هر یک به‌تنهایی در فضای مجازی بوده افرادی هستند که تنها ازنظر فیزیکی در کنار هم بوده و در دنیای واقعی از یکدیگر به دور هستند.

کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: استفاده طولانی‌مدت از اینترنت باعث قطع روابط عاطفی، ایجاد فاصله در بین اعضای خانواده و درنهایت سست شدن بنیان خانواده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اینترنت یک نیاز اجتناب‌ناپذیر است افزود: ما باید تغییرات دنیای مدرن را پذیرفته و خود را با آن سازگار کنیم اما باید بدانیم که استفاده بیش‌ازحد از فضای مجازی خطرات جسمی و روانی را برای افراد به همراه دارد. استفاده طولانی‌مدت از رایانه، تبلت، گوشی‌های تلفن همراه و اینترنت آسیب‌های جدی بر روی ارگونومی انسان وارد آورده که از آن جمله می‌توان به آرتروز گردن، مشکلات بینایی، سرگیجه و حالت تهوع اشاره کرد.

کیانی بابیان اینکه باید استفاده از فضای مجازی را مدیریت کرد افزود: توصیه می‌شود افراد برای فعالیت‌های روزانه خود برنامه‌ریزی و زمان‌بندی انجام دهند، همچنین در گروه‌های مجازی که غیرضروری هستند و ارتباطی به تخصص و حرفه آن‌ها ندارد عضو نشوند.

کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر همراهی و همدلی خانواده را گامی دیگر برای فاصله گرفتن از دنیای مجازی دانست و بیان کرد: افراد باید در منزل و زمانی که در کنار سایر اعضای خانواده هستند گوشی‌های تلفن همراه خود را کنار گذاشته و درجایی دور از دسترس خود قرار دهند.

کیانی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات برای فاصله گرفتن از فضای مجازی می‌توان به تعیین زمان مشخص برای چک کردن تلفن همراه، انجام برنامه‌های تفریحی در کنار اعضای خانواده، دیدن بزرگ‌ترهای فامیل، فعالیت‌های جنبشی در فضای آزاد و جایگزین کردن بسته‌های اینترنت محدود با نامحدود اشاره کرد.