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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

در هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۶ به مجلس عنوان شد؛

روایت روحانی از طرح تحول سلامت

روایت روحانی از طرح تحول سلامت

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس، گفت: اجرای طرح تحول نظام سلامت کاهش هزینه های بستری مردم را از ۳۷ درصد به ۸.۵ درصد رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در نشست علنی روز یکشنبه (۱۴ آذر ۹۵) مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: در حوزه بهداشت و درمان دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت کوشید تا دسترسی آحاد جامعه را به خدمات این طرح ممکن سازد.

رئیس جمهوری گفت: مشخصا اجرای طرح تحول سلامت کاهش هزینه های بستری مردم از ۳۷ درصد به ۸.۵ درصد رساند.

روحانی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح از حدود ۱۵ میلیون بیمار بستری در بیمارستان های دولتی حمایت شده و برای ۷۴.۴ درصد جمعیت کشور در برابر هزینه های درمان چتر گسترده ای ایجاد شده است.

کد مطلب 3840525
حبیب احسنی پور

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