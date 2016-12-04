روایت روحانی از طرح تحول سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در نشست علنی روز یکشنبه (۱۴ آذر ۹۵) مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: در حوزه بهداشت و درمان دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت کوشید تا دسترسی آحاد جامعه را به خدمات این طرح ممکن سازد.

رئیس جمهوری گفت: مشخصا اجرای طرح تحول سلامت کاهش هزینه های بستری مردم از ۳۷ درصد به ۸.۵ درصد رساند.

روحانی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح از حدود ۱۵ میلیون بیمار بستری در بیمارستان های دولتی حمایت شده و برای ۷۴.۴ درصد جمعیت کشور در برابر هزینه های درمان چتر گسترده ای ایجاد شده است.