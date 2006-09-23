استهلال ماه مبارك رمضان غروب امروز انجام مي شود

حجت الاسلام عليرضا موحد نژاد عضو شوراي تقويم دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين مطلب افزود: پس از غروب آفتاب فرصت كمي وجود دارد كه مي بايست طي اين زمان اقدامات لازم به منظور رؤيت هلال ماه صورت گيرد .
وي با تأكيد بر اينكه بيش از صد گروه تخصصي در سراسر كشور به منظور رؤيت هلال ماه فعال هستند، گفت: نتايج حاصل از ديده هاي اين گروهها به اطلاع مقام معظم رهبري خواهد رسيد .
عضو شوراي تقويم دانشگاه تهران گفت: گروههاي رؤيت هلال ماه در سراسر كشور به تجهيزات لازم براي كسب نتيجه دقيق مجهز هستند .
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