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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۴

عضو شوراي تقويم دانشگاه تهران در گفتگو با مهر :

استهلال ماه مبارك رمضان غروب امروز انجام مي شود

استهلال ماه مبارك رمضان غروب امروز انجام مي شود

غروب امروز استهلال ماه مبارك رمضان از سوي گروههاي تخصصي كه در تمام استانها مستقر و فعال هستند، صورت گرفته و نتيجه به اطلاع مقام معظم رهبري خواهد رسيد.

حجت الاسلام عليرضا موحد نژاد عضو شوراي تقويم  دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين مطلب افزود: پس از غروب آفتاب فرصت كمي وجود دارد كه مي بايست طي اين زمان اقدامات لازم به منظور رؤيت هلال ماه صورت گيرد .

وي با تأكيد بر اينكه بيش از صد گروه تخصصي در سراسر كشور به منظور رؤيت هلال ماه فعال هستند، گفت: نتايج حاصل از ديده هاي اين گروهها به اطلاع مقام معظم رهبري خواهد رسيد .

عضو شوراي تقويم دانشگاه تهران گفت: گروههاي رؤيت هلال ماه در سراسر كشور به تجهيزات لازم براي كسب نتيجه دقيق مجهز هستند .

 

 

کد مطلب 384053

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