دانش آموزان و مدیران صنعتی ازنمایشگاه پژوهش قزوین دیدن کنند

منوچهر حبیبی در حاشیه افتتاح نمایشگاه تخصصی هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای برپایی نمایشگاه هفته پژوهش از چند ماه قبل با تشکیل هفت کمیته تخصصی اقدام شد و با فعالیتهای خوب دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه اختراع و ابتکار میزبانی به این دانشگاه واگذار شد.

وی افزود: در استان قزوین ۳۷ شرکت دانش بنیان فعالیت می کند که با بستر سازی انجام شده این تعداد به ۵۰ شرکت افزایش خواهد یافت و این فرصت میتواند روند روبه رشد به سمت فعالیتهای پژوهشی را تسریع کند.

معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: فضای حاکم بر نمایشگاه علمی و پژوهشی است و با ارتباط صنعت و دانشگاه و استفاده از ایده های نوین می توانیم کارهای مهمی را انجام دهیم.

حبیبی اظهارداشت: این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی است تا مدیران صنعتی، شرکت های دانش بنیان، مدیران دستگاههای اجرایی، دانشجویان و دانش آموزان با دستاوردهای پژوهشی است.

وی بیان کرد: در اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی باید بومی سازی مورد توجه قرار گیرد تا به نتایج کاربردی برسیم و برپایی این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندیهای جوانان خوش فکر و خلاق استان است که می توانند در توسعه علمی استان موثر باشند.

حبیبی از گروههای مختلف جوانان ونوجوانان بویژه دانش آموزان ودانشجویان استان خواست از نمایشگاه ویژه هفته پژوهش استان دیدن کنند وبا دستاوردهای پژوهشی آشنا شوند.