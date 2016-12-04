مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) پالایش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید منصور برقعی ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی توانمندسازی افراد تحت پوشش را از سیاست ها و اولویت های کاری کمیته امداد برشمرد و افزود: در این طرح وضعیت تحت پوششین این نهاد بازبینی و خانواده های تحت پوشش که توان گذران زندگی را دارند پالایش و افراد جدید از محرومین جایگزین می شود.

وی در خصوص اهداف این طرح اظهارداشت: رفع همپوشی بین مشمولین خدمات کمیته امداد امام خمینی و سایر خدمات بیمه ای، مشخص کردن خدمات جا افتاده در خانواده ها، بررسی وضعیت جدید خانواده ها، بررسی وضعیت خانواده های چند همسری و ادغام پرونده های آنها، و ملزم کردن از کار افتادگان به نظریه کمیسیون پزشکی و تعیین نوع و میزان خدمات بر اساس درصد از کار افتادگی از مهمترین اهداف این طرح است.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار گفت: کمیته امداد به هر اندازه از مناقشات سیاسی به دور باشد و همه هم و غم خود را در رسیدگی به محرومین متمرکز کند به همان اندازه موفق خواهد بود.

قربانعلی سعادت ادامه داد: کمیته امداد در آذربایجان غربی در خصوص ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغالزایی و خودکفایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش و علی الخصوص در خصوص سوادآموزی و افزایش شاخص سواد در استان روند خوبی را در پیش گرفته است که امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.

استاندار آذربایجان غربی به پایین بودن درآمد سرانه در استان نسبت به متوسط کشوری، پرجمعیت بودن تعداد خانوارها، پایین بودن شاخص های سواد، بهداشت و سلامت، پایین بودن ارزش افزوده در استان در مقایسه با سایر استانها اشاره نکرد و اظهار داشت: قطعا با در نظر گرفتن این محرومیت ها تامین نیازها و خودکفا نمودن خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد نیاز به توجه و حمایت های بیشتر دارد.

در این دیدار همچنین به پیشنهاد استاندار آذربایجان غربی و با مشارکت کمیته امداد کشور مقرر شد هزینه ازدواج و جهاز ۷۵۰ نفر از افراد در شرف ازدواج تحت پوشش این نهاد تامین شود.