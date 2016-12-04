به گزارش خبرنگار مهر، رحمان قلاوند در حاشیه سفر به پلدختر طی سخنانی با برشمردن موانع و کمبودهای شدید مالی و اعتباری بر سر راه توسعه و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای اظهار داشت: اصول و مبانی توسعه متوازن و عدالت اجتماعی ایجاب می کند که ما به مناطق محرومتر توجه بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: سراسر استان لرستان محروم است و توجه ویژه دولتمردان به استان و انتخاب لرستان به عنوان یکی از سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی، نشان دهنده عزم جدی دولت برای شناسایی و کاهش معضلات استان لرستان است.

قلاوند بیان کرد: ما نیز باید در درون استان تقسیم بندی مناسبی داشته باشیم تا مناطق کمتر توسعه یافته بیشتر مورد توجه قرار گیرند و توازن نسبی در بازه زمانی مورد نظر برنامه های توسعه ای حاصل شود.

وی در ادامه اظهار داشت: در شهرستان پلدختر، حتما لازم است حرفه ها و رشته هایی در برنامه آموزشی مرکز گنجانده و اجرا شود که براساس مزیت های نسبی بوده و بتواند در بهبود زندگی مردم مؤثر باشد. بدین معنی که یا به افزایش کیفیت زندگی یا افزایش سطح درآمد خانوارها کمک کند و یا به کاهش در هزینه معیشت آنان منجر شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان یادآور شد: رشته های غیر ضروری و اشباع شده که فاقد توجیه اقتصادی و اشتغالزایی برای مردم است و عمدتا با کپی برداری از مناطق دیگر ایجاد شده است نیز حذف و برای رونق بخش غیر دولتی در شهرستان تلاش بیشتری می شود.

قلاوند در خصوص طرح تکاپو نیز اظهار داشت: هر چند طرح تکاپو مستقیما مربوط به آموزش فنی و حرفه ای نیست، اما از رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان پلدختر میخواهم هر چه زودتر و به طور جدی مطالعات مربوط به طرح تکاپو را از اداره تعاون، کار و رفاه شهرستان پیگیری کند.

وی ادامه داد: در این راستا باید نشستی چند جانبه با حضور فرماندار و سایر مسئولان ذی ربط در شهرستان برگزار شود و با تعیین اولویتها و نیازهای آموزش مهارتی شهرستان برای بهره مندی مردم از مزایای اشتغال زایی این طرح که یک طرح ملی است، اقدام لازم به عمل آید.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان تاکید کرد که باید بخشی از آموزشهای فنی و حرفه ای به ایجاد مهارت برای برخورداری از منافع ناشی از اجرای طرح تکاپو اختصاص یابد.