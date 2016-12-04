وضعیت امنیتی مطلوب ایلام نشات گرفته از زحمات دستگاه قضا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در نشست تعاملی با رئیس دستگاه قضایی نیروهای مسلح استان ایلام گفت: خدمتگزاری به مردم درزیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی توفیق بسیار بزرگی برای پلیس و دستگاه قضایی است.

وی با بیان اینکه غایت و هدف دستگاه قضایی و پلیس برپایی قسط و عدالت در جامعه است، یادآور شد: امروز نیروی انتظامی با تمام توان در راه تحقق نظم و امنیت پایدار گام بر می دارد.

سردار یاری در بخش دیگر از سخنان خود گفت: ساختار نیروی انتظامی مهم و آنچه که بسیار مهم تر است سلامت کارکنان در میدان عمل است.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم جرایم و پیچیدگی های آن در جامعه و مأموریت های پیش روی کارکنان، پلیس استان نسبت به استان های دیگر وضعیت مطلوب و مناسب تری دارد.

فرمانده انتظامی استان ایلام با تاکید بر اینکه رضایتمندی مردم و مسئولان از شاخصه های مهم ناجا است، گفت: بر اساس شاخصه های ناجا ، وضعیت استان نسبت به سال گذشته بهتر است.

وی در پایان از کاهش ۳۰درصدی جرایم کارکنان خبر داد و گفت: این امر با تلاش مبادی،فرماندهان و مسئولان انتظامی و خود کارکنان محقق شده است.