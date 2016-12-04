جمع آوری حدود ۳ هزار متکدی از سطح شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری در موضوع کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد اظهار کرد: طی سال های اخیر شهرداری تهران اقدامات بسیاری را برای کاهش آمار معتادان انجام داده است که از جمله آن ها می توان به طرح جدید بهاران اشاره کرد.

وی با اشاره به نحوه فعالیت این مراکز عنوان کرد: افراد پس از گذراندن دوره ترک اعتیاد در کمپ ها و سم زدایی، برای ادامه درمان و تکمیل چرخه بهبودی به مراکز بهاران منتقل می شوند و دروه ۶ تا ۹ ماهه را با تاکید بر درمان روانی و انجام مشاوره های مددکاری پشت سر می گذارند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اجرای طرح مهربانی را از مهم ترین برنامه های شهرداری تهران برای جلوگیری از افزایش آسیب های اجتماعی معرفی کرد و گفت: در این طرح، شهرداری های مناطق ۲۲گانه موظف شده اند تا کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی کنند و بسترهای لازم را برای ادامه تحصیل این افراد فراهم آورند. البته این طرح تنها با هدف ادامه تحصیل کودکان اجرا نمی شود و ما بیش از هر چیز به دنبال این هستیم که با شناسایی کودکان و آگاهی از علت بازماندگی آن ها از تحصیل، معضلات و مشکلات موجود در خانواده را بررسی کنیم و در صورت امکان حمایت های لازم را انجام دهیم.

عبدالهی در بخش دیگری از سخنانش به طرح جمع آوری متکدیان پرداخت و تصریح کرد: اجرای این طرح طی ماه های اخیر آغاز شده است و تاکنون حدود ۳هزار نفر متکدی از سطح شهر جمع آوری شده و به سامانسراها یا مراکز وابسته به سایر سازمان ها از جمله بهزیستی سپرده شده اند.

وی گفت: بر اساس قانون، شهرداری تهران تنها موظف به جمع آوری متکدیان است و تحویل مددجویان به نمایندگان سازمان های مربوطه است. ضمن اینکه همان طور که بارها اعلام کردیم ما هیچ گونه مجوز و وظیفه ای برای جمع آوری کودکان متکدی نداریم.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران تنها حلقه ای از زنجیره ساماندهی متکدیان است، خاطرنشان کرد: به طور حتم، موفقیت این طرح در گرو تداوم همکاری تمامی سازمان ها است. البته تاکنون همکاری ها در سطح خوبی انجام شده و امیدواریم سازمان های مسئول به تدریج سطح همکاری خود را ارتقا دهند.