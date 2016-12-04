به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رشتیزاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: همایش گره طلایی با هدف تقدیر از فعالان هنر و صنعت فرش استان قم و به منظور و زنده نگه داشتن یاد وخاطره و منش استاد رشتی زاده برگزار میشود.
وی گفت: به منظور برگزاری باشکوه و مداوم این همایش به صورت سالانه، کمیته اجرایی از هفتهها قبل تشکیل شده که در جلسات مختلف این کمیته، بافنده نمونه، طراح ونقاش برتر، تولید کننده برتر، صادرکننده برتر و پیشکسوت نمونه هنر و صنعت فرش دستباف و نیز از مشاغل وابسته به فرش دستباف به عنوان افراد برگزیده انتخاب شدند.
دبیر گروه تیمچه فرش قم ادامه داد: هرسال در مجموع به ۷ نفر در هفت رسته مختلف که توسط این کمیته انتخاب شوند؛ تندیس گره طلایی و لوح یادبود اهدا میشود.
رشتی زاده ادامه داد: نام تندیس گره طلایی از بین نامهای مختلف پیشنهادی برای این تندیس انتخاب شد، چرا که استاد رشتی زاده اهمیت فوق العادهای را به بافت فرش و نیز بافندگان فرش میداد و یک گره در واقع شروع کار بافت و بافندگی است.
این تولید کننده و صادر کننده فرش دستباف قم افزود: طرح این تندیس نیز با ایده کمیته برگزاری و تلاش و همت یکی از مجسمه سازان مطرح کشور اجرایی شد که در حقیقت یک گره زیبا و شماتیک فرش دستباف میباشد.
رشتی زاده اظهار داشت: تلاش داریم این همایش هر ساله برگزار و به نوعی در این زمینه فرهنگ سازی شود و امیدواریم در سالهای آینده این همایش را به صورت ملی و فراستانی برگزار کنیم که البته در همایشهای سال اول و دوم نیز در بخش طراحی و نقاشی، تندیس ویژه به برگزیدگان اصفهان، کاشان و تبریز اهدا شد.
وی افزود: همایش گره طلایی در طی دو سال اخیر به یاد مرحوم استاد رشتی زاده اولین فردی که بافت فرش دست باف ابریشم را به صورت استادکاری در قم آغاز کرد، برگزار شد و سومین همایش گره طلایی با حضور مسئولین کشوری و استانی در روز سهشنبه ۱۶ آذرماه در سالن همایشهای شهرداری قم برگزار میشود.
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