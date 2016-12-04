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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور؛

اختصاص ردیف اعتباری ویژه برای طرحهای اقتصاد مقاومتی

اختصاص ردیف اعتباری ویژه برای طرحهای اقتصاد مقاومتی

دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد داده است که حداکثر تا ۱۰درصد اعتبارات هزینه ای و ۵درصد اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای به طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: به دولت اجازه داده می شود برای تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ب همنظور تأمین اعتبار موردنیاز پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرائی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده درصد( ۱۰ %) اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول اول و ششم) و پنج درصد( ۵%) اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.

کد مطلب 3840542

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