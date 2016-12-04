تهدید و فرصت های فضای مجازی برای مردم بازگو شود/برخورد با متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده فرماندار شهرستان بشرویه پیش از ظهر امروز در کارگروه فرهنگی اجتماعی این شهرستان با اشاره به اهمیت فضای مجازی در دنیای کنونی گفت: امروزه اهمیت فضای مجازی و تاثیر آن در تمامی زمینه ها بر هیچکس پوشیده نیست.

وی افزود: کاربرد فضای مجازی برخلاف تصور عده ای نه تنها منفی نیست بلکه می تواند بسیار مثبت و ارزنده واقع شود.

زمان زاده بیان کرد: بسته به نوع استفاده افراد از فضای مجازی هم می تواند منفی و یا تخریب کننده باشد و هم می تواند مثبت و سازنده باشد.

فرماندار شهرستان بشرویه گفت: در برخی از موارد و مکان ها استفاده سوء از فضای مجازی صورت گرفته است که متاسفانه این امر در شهرستان بشرویه نیز دیده شده است.

زمان زاده افزود: استفاده نادرست از فضای مجازی نه تنها موجب هدررفت وقت افراد می شود بلکه گاها میتواند ضررهای جبران ناپذیری داشته باشد.

وی تاکید کرد: از این پس بایستی با برنامه ریزی و مدیریت دقیق تر فضای مجازی را در شهرستان بشرویه رصد کرده و آن را به سمت و سوی مثبت سوق دهیم.

سرهنگ علیپور فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بشرویه نیز در این جلسه در بحث فضای مجازی گفت: همه باید دست به دست هم دهیم تا با انتشار اکاذیب و جوسازی مشکلات دیگری را به وجود نیاوریم.

وی افزود: چه بسا با طرح موضوعات و یا مسائلی از روی ناآگاهی در فضای مجازی اطلاعاتی غلط در خصوص فرد یا موضوعی نشر دهیم که بازگشت به حالت اول آن نیز مشکل باشد.

سرهنگ علیپور از تمامی کسانی که به نحوی در فضای مجازی فعالیت می کنند خواست تا درست و سنجیده از این فضا بهره گیرند.

هراتی نماینده دادستان نیز در این جلسه گفت: تمامی گروه های مجازی و حقیقی، مسائل حقوقی قابل پیگیری دارند.

وی افزود: مسئولیت تمامی صحبت هایی که در گروه های فضای مجازی زده می شود برعهده مدیرگروه است.

هراتی با اشاره به اینکه برخی از گروه های اجتماعی در شهرستان مشکلاتی را بوجود آورده است از تمامی مردم خواست تا در فعالیت و مشارکت در این گروه ها دقت لازم را داشته باشند.

مدیران و مسئولان شهرستان بشرویه نیز خواستار پیگیری و نظارت دقیق تر برگروه های تشکیل شده بشرویه در فضای مجازی شدند.