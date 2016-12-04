آسمان فارس در سه روز آینده نیمه ابری است

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و محاسبات عددی بیانگر پایداری نسبی جو استان فارس در سه روز آینده است که سبب ایجاد آسمان کمی تا قسمتی ابری در نواحی شمالی و شرقی و صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و کاهش دید در غرب، مرکز و نواحی جنوبی استان می‌شود.

همچنین کاهش دید به دلیل مه به ویژه در ساعات اولیه روز در بخش‌هایی از نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود. افزایش موقتی ابر و رگبار خفیف در نواحی سردسیر و مرتفع شمال و شمال غرب استان نیز دور از انتظار نیست.

بر اساس این گزارش، آسمان شیراز تا سه روز آینده کمی ابری همراه با مه رقیق یا غبار محلی و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود. در این مدت بیشینه دمای شیراز ۲۲ و کمینه دما ۳ سانتی گراد خواهد بود.