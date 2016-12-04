دشمن در پی تفرقه بین شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر یکشنبه در دیدار با طلاب جدید الورود مدارس علوم دینی اهل سنت خراسان، با بیان اینکه دشمن با اسلام و دین ما مشکل دارد و تنها در صورتی که دست از اسلام برداریم دشمنی او با ما تمام می‌شود، اظهار کرد: بر سر هیچ چیز جز اسلام با دنیا مساله نداریم و با وجود اینکه دنیا جای معامله است اما بر سر اسلام با دشمن معامله نکرده و نمی‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه علت دفاع جمهوری اسلامی ایران از فلسطین وجود اسلام است، افزود: همواره باید بینش سیاسی، سطح فکری، علمی و بصیرت خود را افزایش دهیم، همچنین وحدت را بین شیعه و سنی ارتقا دهیم، زیرا دشمن در صدد تفرقه بین این دو است و از طریق می‌خواهد به اهداف پست خود دست پیدا کند.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران با بیرون آوردن ارزش‌های اسلام از حصار مساجد و حاکم کردن اسلام بر قدرت‌های دنیا، حرکتی بزرگ را رقم زد.

وی با بیان اینکه اخلاص در راه خدمت رسانی یک روحانی و طلبه او را در مدارج بالای انسانیت قرار می‌دهد، ادامه داد: اگر عالم روحانیت آمیخته با اخلاص باشد، هیچ وقت شکست نمی‌خورد و ضرر نمی‌بیند ولی اگر کسی بدون اخلاص وارد حوزه طلبگی شود، بدون شک پست ترین زندگی را دارد.

آیت الله علم الهدی عنوان کرد: طلاب جوان و نوجوانان باید از تمامی استعدادهای دوره جوانی و نشاط این دوره به خوبی استفاده کنند تا به بهترین شکل رشد کنند و شکوفا شوند.