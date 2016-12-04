به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده ظهر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار سرخه با محوریت تامین میوه ایام عید نوروز که با حضور دستگاه های اجرایی به میزبانی سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد ضمن تاکید بر عرضه میوه مرغوب و با کیفیت در این ایام ابراز داشت: زمان عرضه میوه برای تامین بازار عید نوروز بسیار مهم است لذا مسئولان تلاش کنند تا میوه های مورد نیاز مردم در زمان مناسب تهیه و در دسترس عموم مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به جمعیت آماری سرخه گفت: با توجه به میزان جمعیت و ظرفیت بازار و میزان مصرف در شهرستان ۱۰ تن سیب و ۱۵ تن پرتقال برای شب عید در نظر گرفته شده که باید با برنامه ریزی دقیق و تعیین محل‌های مناسب برای عرضه و تسهیل در دسترسی مردم به همراه بالا بردن کیفیت مطلوب میوه و قیمت مناسب برای رضایتمندی مردم در ایام عید نوروز گام برداریم.

فرماندار سرخه با ابراز اینکه تثبیت قیمت باید اولویت عرضه میوه در شب عید برای مردم باشد، گفت: با ارائه میوه با کیفیت مطلوب و با قیمت مناسب توسط دولت و نظارت بر عرضه محصولات به صورت شبانه روزی علاوه بر حذف واسطه گری و دلالی بر قیمت میوه از وارد آمدن شوک به بازار و افزایش ناگهانی قیمت میوه در ایام عید جلوگیری خواهد کرد.

مویدی زاده افزود: در طول ایام تعطیلات عید نوروز توسط نمایندگان دستگاه های اجرایی و نظارتی شهرستان بر نحوه عرضه محصولات و عملکرد واحدهای عرضه و فروش به صورت مستمر و شبانه روزی نظارت خواهد شد.