تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی اکبری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با آغاز هفته پژوهش روز شنبه سیزده آذر ۹۵ در مراسمی ۱۸ دانشجوی غیر ایرانی در در دوره ­های کارشناسی و کارشناسی ارشد ثبت نام و تحصیل خود را در دانشگاه ایلام آغاز کردند.

وی عنوان کرد: برابر برنامه تنظیم شده توسط واحد روابط بین الملل دانشگاه، این دانشجویان دوره آموزش زبان فارسی را نیز طی خواهند کرد.

وی افزود: دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه ایلام در رشته­ های کارشناسی ارشد ادبیات فارسی- کارشناسی ارشد ادبیات عرب و کارشناسی عمران، معماری، فناوری اطلاعات، مهندسی شیمی تحصیل می کنند.

وی افزود: دانشگاه ایلام با پیگیری های مجدانه در طی یک سال گذشته توانسته است ضمن کسب تاییدیه وزارت آموزش عالی عراق، برای اولین بار در فهرست دانشگاه های پذیرنده دانشجوی خارجی قرار بگیرد.

علی اکبری همچنین از برنامه ریزی برای پذیرش گروه بعدی دانشجویان خارجی در بهمن ماه خبر داد و اعلام کرد که مراحل کنسولی و صدور ویزای دانشجویی برای گروه دوم در دست اقدام است.

وی تصریح کرد: این دانشگاه همچنین در ماه گذشته پذیرای ده نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه التقنیه عراق بود که بمدت یک هفته زیر نظر اساتید گروه برق دانشگاه ایلام در کارگاه آموزشی سیستم های توزیع برق شرکت کردند.