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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۷

توسط انجمن عکاسان استان بوشهر؛

کارگاه تخصصی عکاسی از طبیعت در بوشهر برگزار می‌شود

کارگاه تخصصی عکاسی از طبیعت در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - از طرف انجمن عکاسان استان بوشهر کارگاه تخصصی پیرامون عکاسی از طبیعت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، انجمن عکاسان استان بوشهر کارگاه تخصصی پیرامون عکاسی از طبیعت با حضور سید حسین صافی برگزار می کند. 

سید حسین صافی نویسنده، پژوهشگر و مستندساز اهل بوشهر است که بیش از دو دهه در سینمای مستند در کسوت پژوهشگر، نویسنده، تصویربردار، کارگردان و تدوینگر فعالیت دارد و به‌عنوان مدرس در انجمن بوشهر به هنرجویان آموزش فیلم‌سازی می‌دهد. 

کد مطلب 3840560

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