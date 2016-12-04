به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، انجمن عکاسان استان بوشهر کارگاه تخصصی پیرامون عکاسی از طبیعت با حضور سید حسین صافی برگزار می کند.
سید حسین صافی نویسنده، پژوهشگر و مستندساز اهل بوشهر است که بیش از دو دهه در سینمای مستند در کسوت پژوهشگر، نویسنده، تصویربردار، کارگردان و تدوینگر فعالیت دارد و بهعنوان مدرس در انجمن بوشهر به هنرجویان آموزش فیلمسازی میدهد.
توسط انجمن عکاسان استان بوشهر؛
کارگاه تخصصی عکاسی از طبیعت در بوشهر برگزار میشود
بوشهر - از طرف انجمن عکاسان استان بوشهر کارگاه تخصصی پیرامون عکاسی از طبیعت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، انجمن عکاسان استان بوشهر کارگاه تخصصی پیرامون عکاسی از طبیعت با حضور سید حسین صافی برگزار می کند.
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