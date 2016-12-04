به گزارش مهر، براساس ماده "ب" تبصره "۳" لایحه بودجه سال ۹۶ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده می شود که ﺑﺮای طرح های زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و توسعه ای ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ طرح های داﻧﺶبنیان، ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻛﺸﺎورزی، آب و ﺧﺎک، زیست محیطی و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ(اﻟﻒ) اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻼﻋﻮض ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر از دولت ها، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ و بین المللی اﻗﺪام نماید.
جزئیات لایحه بودجه سال۹۶ کل کشور؛
تامین اعتبار ۵هزارمیلیارد دلاری برای طرح های زیربنایی
براساس ماده ب تبصره ۳ لایحه بودجه سال آینده، طرح های توسعه ای و زیربنایی با اولویت طرح های دانش بنیان تا سقف ۵ میلیارد دلار تامین اعتبار می شوند.
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