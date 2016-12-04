تامین اعتبار ۵هزارمیلیارد دلاری برای طرح های زیربنایی

به گزارش مهر، براساس ماده "ب" تبصره "۳" لایحه بودجه سال ۹۶ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده می شود که ﺑﺮای طرح های زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و توسعه ای ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ طرح های داﻧﺶ‌بنیان، ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻛﺸﺎورزی، آب و ﺧﺎک، زیست محیطی و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ(اﻟﻒ) اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻼﻋﻮض ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر از دولت ها، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ و بین المللی اﻗﺪام نماید.