  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

جزئیات لایحه بودجه سال۹۶ کل کشور؛

تامین اعتبار ۵هزارمیلیارد دلاری برای طرح های زیربنایی

تامین اعتبار ۵هزارمیلیارد دلاری برای طرح های زیربنایی

براساس ماده ب تبصره ۳ لایحه بودجه سال آینده، طرح های توسعه ای و زیربنایی با اولویت طرح های دانش بنیان تا سقف ۵ میلیارد دلار تامین اعتبار می شوند.

به گزارش مهر، براساس ماده "ب" تبصره "۳" لایحه بودجه سال ۹۶ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده می شود که ﺑﺮای طرح های زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و توسعه ای ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ طرح های داﻧﺶ‌بنیان، ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻛﺸﺎورزی، آب و ﺧﺎک، زیست محیطی و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر در  ﺑﻨﺪ(اﻟﻒ) اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻼﻋﻮض ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر از دولت ها، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ و بین المللی اﻗﺪام نماید.

کد مطلب 3840566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها