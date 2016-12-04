دو عامل انتحاری خود را در استان «سلیمانیه» عراق منفجر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «ناصح حسن» فرماندار دربندخان در استان سلیمانیه عراق از وقوع دو حمله انتحاری در این استان خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: دو عامل انتحاری پس از درگیری با نیروهای امنیتی، خود را در یکی از مناطق واقع در دربندخان منفجر کردند.

این مقام عراقی اظهار داشت: دو عامل انتحاری در کمین نیروهای امنیتی در روستای «بونل» گرفتار شده بودند که ناگهان خود را منفجر کردند.

ناصح حسن با بیان اینکه اوضاع در استان سلیمانیه و محل وقوع حملات انتحاری، تحت کنترل است، گفت: نیروهای امنیتی عملیات تفتیش منطقه وقوع حادثه را آغاز کرده اند.