به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری لرستان با اشاره به احداث اولین پارک بزرگ «سافاری» کشور در لرستان اظهار داشت: مدیران دستگاههای اجرایی استان باید همکاری لازم را با مجری این طرح برای اجرا داشته باشند.

وی با بیان اینکه در این جلسه همه دستگاههای ذی ربط نظر مثبت خود را برای همکاری در احداث این پروژه اعلام کردند گفت: این پروژه حوزه گردشگری با سرمایه گذاری هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی عملیاتی می شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه تبدیل لرستان به مقصد گردشگری در گرو اجرای اینگونه پروژه ها است تصریح کرد: در این راستا مدیران در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند.

اصلانی تاکید کرد: این پروژه یک طرح اثرگذار ملی در حوزه گردشگری بوده و موجب توسعه پایدار استان نیز می شود.