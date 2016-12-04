رسانه های «مهدی یاور»گیلان در جشنواره «ابوذر» سال۹۶ تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جعفری در نشست با اصحاب رسانه که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان بسیج رسانه گیلان برگزار شد ضمن اشاره به در پیش بودن نهم ربیع الاول آغاز امامت ولیعصر حضرت مهدی (عج)، اظهار کرد: پیشنهاد رسانه های «مهدی یاور» توسط بسیج رسانه گیلان مطرح شده که براساس تصمیمات گرفته شده از این رسانه ها در جشنواره «ابوذر» سال آتی تجلیل به عمل می آید.

وی با تأکید بر تشکیل دبیرخانه این جشنواره طی ماه آتی، گفت: برای نشاط و پویایی انقلاب اسلامی باید فرهنگ مهدویت و انتظار را در سطح جامعه ترویج و اشاعه دهیم.

مسئول سازمان بسیج رسانه گیلان در ادامه برضرورت تشکیل و راه اندازی کمیسیون ویژه اقتصاد رسانه در استان تأکید کرد و یادآورشد: بیش از ۹۸ درصد رسانه های استان گیلان توسط بخش خصوصی اداره می شوند که دارای مشکلات فراوان اقتصادی هستند.

به گفته این مسئول وضعیت رسانه های استان گیلان در بخش های حمایتی اعم از مالی و اعتباری اسفناک است.

وی خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت و پتانسیل های موجود در سطح استان برای ارتقاء سطح کمی و کیفی رسانه ها در حوزه های مختلف به ویژه اقتصادی استفاده شود.

خواص و افراد مدعی تعامل و ارتباط با آمریکا از خواب غفلت بیدار شوند

جعفری در ادامه ضمن محکوم کردن تمدید قانون داماتو توسط آمریکا، اظهار کرد: این اقدام نشان دهنده تفکر ننگین و خائنانه کشورهای غربی به ویژه آمریکا است.

وی با بیان اینکه افرادی که به دنبال تعامل و ایجاد ارتباط با آمریکا بودند باید با این اقدام از خواب غفلت بیدار شوند، افزود: براساس فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری آمریکا هیچگاه نمی تواند با ایران دوستی و همکاری داشته باشد.

مسئول سازمان بسیج رسانه گیلان با اشاره به اینکه تمام اختلافات ما با آمریکا و برخی از کشورهای غربی در نوع تفکر و فرهنگ وارداتی آنها است، گفت: اینکه کشوری به خود اجازه دهد برای اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ و تمامی امور داخلی کشوری تصمیم گیری کند برای ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نبوده و نیست.

وی با اشاره به شرایط موجود منطقه، جنگ و درگیری در کشورهای سوریه، یمن، عراق و...، خاطرنشان کرد: منشأ تمامی این درگیری ها آمریکا و استکبار جهانی است.

رسانه ها به رسالت خود در حوزه فرهنگی عمل کنند

جعفری با بیان اینکه اصحاب رسانه به عنوان سربازان عرصه فرهنگی هستند، تصریح کرد: اصحاب رسانه باید به رسالت اصلی خود در حوزه جهاد و شهادت، شفاف سازی و پشتیبانی از ولایت فقیه عمل کنند.

وی با اشاره به اعزام کاروان بسیج رسانه استان گیلان به همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی(ع)، اظهار کرد: با توجه به پیگیری و رایزنی با سازمان بسیج رسانه کشور و با توجه به فعالیت های خوب بسیج رسانه استان که جزء سه استان برتر کشور انتخاب شده بود درهمین راستا شش سهمیه در اختیار بسیج رسانه گیلان قرار گرفت.

مسئول سازمان بسیج رسانه گیلان ادامه داد: متاسفانه به دلیل وجود برخی موانع و کمبود اعتبارات، این اعزام که قرار بود به صورت متمرکز از تهران صورت پذیرد انجام نشد.

به گفته این مسئول امیدواریم که بتوانیم در سال های آینده زمینه ای فراهم کنیم که اصحاب رسانه گیلان درقالب یک کاروان به این همایش عظیم مسلمانان اعزام شوند.