منابع طبیعی در توسعه پایدار استان سمنان نقش اساسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی حیدریان ظهر یکشنبه در اولین جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته منابع طبیعی و آبخیزداری با شعار «همیار طبیعت باشیم» با حضور بهره برداران، بر مشارکت مردم در حفظ جنگل‌ها و مراتع به دلیل کمبود امکانات و نیروهای حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تأکید کرد و ابراز داشت: امروزه پیشرفت و توسعه اگر همراه با همدلی و مشارکت مردم باشد بهتر و آسانتر به نتیجه میرسد و برای اجرای طرحهای منابع طبیعی لزوم تشکیل تعاونی ها از الزامات جامعه است.

وی تصریح کرد: منابع طبیعی و جنگل‌ها، سرمایه‌های با ارزش ملی هستند که باید برای نسل‌های آینده حفاظت شوند و همانگونه که مقام‌معظم رهبری تاکید فرمودند، فرهنگ منابع طبیعی باید معارف عمومی تبدیل شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان جنگلها و مراتع را از سرمایه‌های ملی دانست و گفت: مراتع و جنگل‌ها سرمایه‌های ملی و خدادادی هستند که تخریب آن موجب اثرات مخرب در اکو سیستم می‌شود از این ‌رو حفظ این سرمایه ملی و خدادادی یک وظیفه شرعی محسوب می‌شود.

حیدریان صیانت از جنگل‌ها و مراتع را نیازمند عزم همگانی دانست و ابراز داشت: منابع طبیعی نعمتی ارزشمند و با ارزش است که زندگی بدون آن ممکن نیست و در آموزه‌های دین مبین اسلام، تأکید فراوانی بر حفاظت و حراست از منابع طبیعی، درختان، آب‌وهوای پاک‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: فرسایش خاک به عنوان گنجینه‌ای تجدید ناپذیر، مشکلات حوزه آب و افت شدید سفره‌های آب زیرزمینی و سدها نشانگر این مهم است که تدبیر و برنامه‌ریزی جامع‌تری در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری باید صورت پذیرد و از ظرفیت‌های مردمی برای حمایت و پشتیبانی از این سرمایه‌های ارزشمند استفاده شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان همچنین جلب مشارکت‌های مردمی، استفاده از دانش ظرفیت نیروهای بومی محلی را بسیار پر اهمیت و مؤثر در حفاظت از منابع طبیعی برشمرد و اظهار کرد: بهترین حفاظت کننده عرصه‌های منابع طبیعی خود مردم هستند که نقش اساسی و کلیدی در حفظ این مواهب الهی دارند.

حیدریان بیان داشت: حفظ منابع طبیعی به‌عنوان یک سرمایه ملی زمینه‌ساز توسعه پایدار محسوب می شود چراکه منابع طبیعی متعلق به مردم است و آن‌ها باید در حفظ و نگهداری آن مشارکت داشته باشند.