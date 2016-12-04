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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان:

منابع طبیعی در توسعه پایدار استان سمنان نقش اساسی دارد

منابع طبیعی در توسعه پایدار استان سمنان نقش اساسی دارد

سمنان - مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه منابع طبیعی در توسعه پایدار نقش اساسی دارد، گفت: مردم باید در رابطه با این نقش مشارکت بیش از پیش داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی حیدریان ظهر یکشنبه در اولین جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته منابع طبیعی و آبخیزداری با شعار «همیار طبیعت باشیم» با حضور بهره برداران، بر مشارکت مردم در حفظ جنگل‌ها و مراتع  به دلیل کمبود امکانات و نیروهای حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تأکید کرد و ابراز داشت: امروزه پیشرفت و توسعه اگر همراه با همدلی و مشارکت مردم باشد بهتر و آسانتر به نتیجه میرسد و برای اجرای طرحهای منابع طبیعی لزوم تشکیل تعاونی ها از الزامات جامعه است.

وی تصریح کرد: منابع طبیعی و جنگل‌ها، سرمایه‌های با ارزش ملی هستند که باید برای نسل‌های آینده حفاظت شوند و همانگونه که مقام‌معظم رهبری تاکید فرمودند، فرهنگ منابع طبیعی باید معارف عمومی تبدیل شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان جنگلها و مراتع را از سرمایه‌های ملی دانست و گفت: مراتع و جنگل‌ها سرمایه‌های ملی و خدادادی هستند که تخریب آن موجب اثرات مخرب در اکو سیستم می‌شود از این ‌رو حفظ این سرمایه ملی و خدادادی یک وظیفه شرعی محسوب می‌شود.

حیدریان صیانت از جنگل‌ها و مراتع را نیازمند عزم همگانی دانست و ابراز داشت: منابع طبیعی نعمتی ارزشمند و با ارزش است که زندگی بدون آن ممکن نیست و در آموزه‌های دین مبین اسلام، تأکید فراوانی بر حفاظت و حراست از منابع طبیعی، درختان، آب‌وهوای پاک‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: فرسایش خاک به عنوان گنجینه‌ای تجدید ناپذیر، مشکلات حوزه آب و افت شدید سفره‌های آب زیرزمینی و سدها نشانگر این مهم است که تدبیر و برنامه‌ریزی جامع‌تری در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری باید صورت پذیرد و از ظرفیت‌های مردمی برای حمایت و پشتیبانی از این سرمایه‌های ارزشمند استفاده شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان همچنین جلب مشارکت‌های مردمی، استفاده از دانش ظرفیت نیروهای بومی محلی را بسیار پر اهمیت و مؤثر در حفاظت از منابع طبیعی برشمرد و اظهار کرد: بهترین حفاظت کننده عرصه‌های منابع طبیعی خود مردم هستند که نقش اساسی و کلیدی در حفظ این مواهب الهی دارند.

حیدریان بیان داشت: حفظ منابع طبیعی به‌عنوان یک سرمایه ملی زمینه‌ساز توسعه پایدار محسوب می شود چراکه منابع طبیعی متعلق به مردم است و آن‌ها باید در حفظ و نگهداری آن مشارکت داشته باشند.

کد مطلب 3840574

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