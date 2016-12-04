۱۵ نفر از حضور در هفته سیزدهم لیگ برتر محروم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته سیزدهم از شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد. اسامی محرومان سه اخطاره و اخراجی این هفته به شرح زیر است:



پدیده مشهد: محمدحسین مرادمند

گسترش فولاد تبریز: مگنو باتیستا داسیلوا

نفت تهران: وحید حمدی نژاد، میلاد شیخ فخرالدینی

ذوب آهن اصفهان: جری ریکاردو بنگستون

ماشین سازی: کاخبر کاکاشویلی

صنعت نفت آبادان: گویی هیان کیم

استقلال خوزستان: مهدی زهیوی، بهمن روشنایی(مدیر تیم)

سپاهان اصفهان: رسول نوید کیا

صبای قم: حمیدرضا دیو سالار، غلامرضا عنایتی و ساکت الهامی(مربی)

سیاه جامگان: عباس عسگری

استقلال: محمد خرمگاه(مربی)