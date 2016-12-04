۱۵ نفر از حضور در هفته سیزدهم لیگ برتر محروم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته سیزدهم از شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد. اسامی محرومان سه اخطاره و اخراجی این هفته به شرح زیر است:
پدیده مشهد: محمدحسین مرادمند
گسترش فولاد تبریز: مگنو باتیستا داسیلوا
نفت تهران: وحید حمدی نژاد، میلاد شیخ فخرالدینی
ذوب آهن اصفهان: جری ریکاردو بنگستون
ماشین سازی: کاخبر کاکاشویلی
صنعت نفت آبادان: گویی هیان کیم
استقلال خوزستان: مهدی زهیوی، بهمن روشنایی(مدیر تیم)
سپاهان اصفهان: رسول نوید کیا
صبای قم: حمیدرضا دیو سالار، غلامرضا عنایتی و ساکت الهامی(مربی)
سیاه جامگان: عباس عسگری
استقلال: محمد خرمگاه(مربی)
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان هفته سیزدهم را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته سیزدهم از شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد. اسامی محرومان سه اخطاره و اخراجی این هفته به شرح زیر است:
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