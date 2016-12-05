به گزارش خبرنگار مهر، لئوناردو پادوانی مدافع ۳۲ ساله برزیلی آبی پوشان، آخرین بازیکنی بود که در این فصل به استقلال پیوست. اضافه شدن این مدافع باتجربه که در نفت تهران هم شاگرد منصوریان بود درست مصادف شد با استحکام ساختار دفاعی تیم استقلال. شاید این یک تصادف باشد، اما آمار می گوید استقلال قبل از پادوانی در ۶ مسابقه ۸ و بعد از اضافه شدن وی در خط دفاعی در ۶ بازی تنها ۳ گل خورده است.

در آستانه دیدار حساس استقلال و تراکتورسازی، این مدافع با تجربه با خبرنگار مهر گفتگویی داشت و در مورد حضورش در جمع آبی پوشان و علاقه به استقلال صحبت کرد.

جو استقلال خوب و دوست داشتنی است

با توجه به سابقه چند سال حضورم در فوتبال ایران، از تیم استقلال شناخت قبلی خوبی داشتم. در این تیم شرایط خیلی خوبی دارم و از این شرایط راضی هستم. به جز استقلال، از منصوریان هم شناخت کامل دارم چون یک فصل خیلی خوب با او در نفت داشتم و خاطرات خوبی از این همکاری با هم داریم. فضای استقلال خوب است و من در این تیم راحت هستم و احساس خوبی دارم. تیم استقلال را دوست دارم و شاید به خاطر همین احساس های خوبم به این تیم است که بهترین فوتبالم را ارائه می‌دهم.

به رابسون در بحث زبان کمک می کنم

به طور کلی آدم خونگرمی هستم و در هر محیطی می‌روم خیلی زود با همکاران و اطرافیانم جور می‌شوم. در استقلال هم با همه بازیکنان رابطه خیلی خوبی دارم. اما طبیعی است که رابطه ام با رابسون بهتر از بقیه باشد. بالاخره با رابسون همزبان، هموطن و حتی هم پست هستیم. چون رابسون فقط زبان پرتغالی بلد است، باید در ارتباطاتش به او کمک کنم. البته رابسون تلاش می‌کند تا زبان فارسی یاد بگیرد و من دیگر هم تیمی ها در این زمینه به او کمک می کنیم.

زبان فارسی را تا حدودی بلد هستم

من خودم از اولین سالی که به فوتبال ایران آمدم برای یاد گرفتن زبان فارسی تلاش کردم و الان هم تا حدود زیادی این زبان را بلد هستم. اگر نگویم کامل به این زبان تسلط دارم، لااقل می توانم بگویم در حدی که کارم را در ایران پیش ببرم فارسی بلدم.

با همه مدافعان راحت هستم

در پستی بازی می‌کنم که استقلال بیشترین بازیکن را در آن دارد. من کنار چند بازیکن در استقلال بازی کردم و خیلی صریح و راحت می‌گویم که بازی کردن کنار همه آنها برای من خوشایند بوده. برایم فرقی نمی‌کند زوج خط دفاعی‌ام کدام بازیکن باشد و نمی‌توانم بگویم با چه کسی راحت ترم. چون با همه هماهنگ هستم.

اهل گشت و گذار نیستم

با این که تهران را نسبتا خوب بلد هستم، اما خیلی در این شهر تردد و گشت و گذار نمی‌کنم. تنها مسیر خانه به تمرین و برعکس را می‌روم. اوقات فراغتم را نیز صرفا کنار خانواده ام هستم. مطالعه می‌کنم و فیلم هم می‌بینم. برای گشت و گذار از خانه خارج نمی‌شوم. با این که دوستان زیادی در تهران دارم اما با هیچ یک بیرون نمی‌روم. تنها برای خرید و یا نهایتا برای صرف غذا در رستوران از خانه خارج می‌شوم.

هواداران استقلال کم نظیر هستند

در تیم‌های زیادی بازی کردم که عمدتا هم تیم‌های خوب و بزرگی بودند. اما به جرات می‌گویم که هواداران استقلال در دنیا کم نظیرند. من هواداران استقلال را خیلی دوست دارم و به آنها احترام زیادی می‌گذارم. آنها هم مرا دوست دارند و هوای مرا دارند. همه بازیکنان استقلال پشت شان به هواداران استقلال گرم است و آنها بمب انگیزه تیم هستند. استقلال و هوادارانش مکمل یکدیگر هستند. انگار به تنهایی معنی ندارند.

در مورد سپاهان صحبت نمی‌کنم

فعلا بازیکن استقلال هستم و تحت قرارداد این باشگاه. باشگاهی که دوستش دارم و برای همین درباره هیچ یک از باشگاه های قبلی‌ام از جمله سپاهان صحبت نمی‌کنم. همه باشگاه‌های قبلی‌ام برای من قابل احترام هستند. باشگاه‌های قبلی‌ام جزئی از خاطرات فوتبالی من هستند که دوران حضورم در آنها را به چشم یک تجربه نگاه می‌کنم. الان فقط می خواهم روی استقلال تمرکز کنم و به این تیم فکر کنم و در باره این تیم صحبت کنم.

جزئی از ساختار دفاعی استقلال هستم

از این که اضافه شدن من به تیم استقلال مصادف شد با استحکام ساختار دفاعی استقلال بسیار خوشحالم. اما این را به پای خودم نمی‌نویسم. من هم یکی از بازیکنان استقلال هستم که به اندازه دیگر بازیکنان در استحکام دفاع استقلال سهیم هستم. همه بازیکنان استقلال در شکل گرفتن این ساختار دفاعی سهیم هستند چرا که فوتبال یک بازی گروهی و تیمی است. شاید حسن من در این بود که سرمربی استقلال به واسطه یک سال کار کردن با من در تیم نفت به خصوصیات من آشنا بود و من هم با خواسته های فنی ایشان آشنایی داشتم.

امتیازات کامل بازی با تراکتورسازی را می‌خواهیم

تراکتورسازی تیمی خوب و قابل احترام است. این تیم هم تماشاگران پرشوری دارد که در هرکجای ایران از آن حمایت می‌کنند. این تیم در این فصل جزو مدعیان قهرمانی قرار دارد. ما به همه رقبای خود احترام می‌گذاریم و همه بازی‌های خود را جدی می‌گیریم. با تمام قوا برای بازی با تراکتورسازی آماده می‌شویم چرا که از این بازی بزرگ، امتیازات کاملش را می‌خواهیم. دو تیم استقلال و تراکتورسازی از قطب‌های فوتبال ایران هستند. این بازی از این جهت حساس است که دو تیم مدعی قهرمانی با هم بازی می‌کنند. نباید حساسیت‌های کاذب به این بازی وارد کرد. بالا رفتن حساسیت‌های کاذب منجر به افت کیفیت بازی خواهد شد. جمعه روز استقلال است و ما در این روز با سربلندی ورزشگاه را ترک می کنیم.

بزودی به صدر جدول می‌رسیم

خدا را شکر هفته به هفته و بازی به بازی در حال پیشرفت هستیم. سیر صعودی را به خوبی طی کردیم و همچنان روی نوار پیشرفت قرار داریم. هنوز با صدر امتیازات نسبتا زیادی فاصله داریم. اما این فاصله قابل جبران است. استقلال توانایی و لیاقت رسیدن به صدر جدول را دارد. البته صدر نشین شدن استقلال مستلزم صرف زمان است. همانطور که در ابتدای فصل گفتیم زمان بدهید هماهنگ می‌شویم و خوب نتیجه می‌گیریم، الان هم می‌گوییم زمان بدهید تا به صدر برسیم. تا رسیدن به صدر جدول استقلال زمان زیادی باقی نمانده است.

هواداران جمعه به ورزشگاه بیایند

این حرف من خیلی باید تکراری باشد که پشت تیم استقلال به هوادارانش گرم است. اما اشکالی ندارد بگذارید باز هم بگویم. جمعه روز هواداران استقلال است. باید بیایند و ورزشگاه را پر کنند. حضور هواداران باعث دلگرمی بازیکنان می شود. بی تعارف بگویم که هواداران ما اگر در این بازی پیروزی بخواهند باید جمعه به ورزشگاه بیایند.