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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۵

رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی:

بانوی جودوکار بجنوردی مدال برنز رقابت‌های کشوری را کسب کرد

بانوی جودوکار بجنوردی مدال برنز رقابت‌های کشوری را کسب کرد

بجنورد- رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی گفت: نماینده بجنوردی در رقابت‌های کشوری بزرگ‌سالان جودو بانوان با غلبه بر حریفان، مدال برنز را کسب کرد.

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این بانوی جودوکار بجنوردی برگ زرین دیگری در کارنامه ورزشی جودو بانوان به ثبت رساند اظهار کرد: مهتاب باغچقی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم پس از نمایندگان استان‌های سمنان و همدان توانست در جایگاه سوم این رقابت کشوری بایستد.

وی تصریح کرد: کاپ اخلاق به تیم یزد اختصاص یافت و تیم‌های همدان، کرمان و سمنان الف به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم کشور قرار گرفتند.

رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی از استقبال کم بانوان از این ورزش گلایه کرد و افزود: متأسفانه استقبال بانوان از ورزش جودو محدود است درحالی‌که این ورزش رشته مدال‌آوری است و همواره با تمرین در مدت‌زمان معین شاهد مدال‌آوری بازیکنان خواهیم بود.  

کد مطلب 3840586

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