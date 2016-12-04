کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این بانوی جودوکار بجنوردی برگ زرین دیگری در کارنامه ورزشی جودو بانوان به ثبت رساند اظهار کرد: مهتاب باغچقی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم پس از نمایندگان استان‌های سمنان و همدان توانست در جایگاه سوم این رقابت کشوری بایستد.

وی تصریح کرد: کاپ اخلاق به تیم یزد اختصاص یافت و تیم‌های همدان، کرمان و سمنان الف به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم کشور قرار گرفتند.

رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی از استقبال کم بانوان از این ورزش گلایه کرد و افزود: متأسفانه استقبال بانوان از ورزش جودو محدود است درحالی‌که این ورزش رشته مدال‌آوری است و همواره با تمرین در مدت‌زمان معین شاهد مدال‌آوری بازیکنان خواهیم بود.