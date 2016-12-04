انس با کتاب و مطالعه مفید موجب افزایش قدرت تحلیل افراد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معصومی فر روز یکشنبه در دیدار با مدیرکل کتابخانه های استان قزوین که در محل صدا وسیما برگزار شد اظهارداشت: مطالعه کتب مفید و غنی نسلی عمیق و با بصیرت را پرورش می دهد.

وی بیان کرد: کتاب و کتابخوانی یکی از مهمترین دغدغه های همیشگی حوزه فرهنگ و اندیشه بوده و تمامی افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند به ترویج فرهنگ مطالعه اهمیت زیادی می دهند.

معصومی فر اظهارداشت: افزایش انس و علاقه مردم به مطالعه و کتابخوانی از مهمترین اولویت های فرهنگی رسانه ی ملی است که در این راستا از طرح های خلاقانه، ابتکاری و پیشنهادهای سازنده استقبال می کنیم.

مدیرکل صدا وسیمای قزوین با اشاره به اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه کتاب و کتابخوانی در صدا و سیمای استان تصریح کرد: برنامه های متعدد رادیویی و تلویزیونی به صورت مستمر و به مناسبت های مختلف به اهمیت امر مطالعه اخصاص داده شده که با استقبال خوب مخاطبان مواجه شده است.

وی گفت: هزینه کردن در امور فرهنگی در حقیقت سرمایه گذاری در راستای توسعه پایدار جامعه است و توسعه فرهنگی به برنامه سازی های مستمر و مدون نیاز دارد که با مداومت و استمرار محقق می شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان در این جلسه ضمن بررسی راهکارهای ارتقای مطالعه و کتابخوانی در سطح جامعه از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی تاکید کرد: با توجه به اینکه کتاب خوانی از امور مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده، نهایت تلاش خود را در انجام این مهم به کار می بریم.

درادامه رویا اسماعیلی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در این جلسه ضمن قدردانی از حمایت و همکاری سازنده مسئولان صدا و سیمای استان با کتابخانه های عمومی اظهارداشت: این پشتیبانی ها فعالان کتابخانه های استان را در انجام هرچه بهتر فعالیت ها دلگرم می کند.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه های عمومی گفت: با همکاری گسترده تر صدا و سیمای استان می توان در فرهنگ سازی موثر عمل کرد.

دراین جلسه که معاونان بخش های صدا، سیما و خبر نیز حضور داشتند برای تداوم همکاری و استفاده ازظرفیت رسانه ملی برای ترویج فرهنگ مطالعه تبادل نظر شد.