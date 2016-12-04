مردم منتظر پاسخ دولت به شرارت آمریکا در عدم اجرای برجام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اظهار داشت: در طول 38 سال گذشته که ملت ایران پنجه در پنجه دولت آمریکا انداخته است و مقاومت ستودنی در حفظ استقلال ملی داشته است هیچگاه در واشنگتن اجماع کامل علیه انقلاب اسلامی شکل نگرفته بود. اما با وجود نشان دادن مکرر حسن نیت از طرف دولت یازدهم این بار آمریکایی‌ها در علنی کردن خصومت علیه ایران به اجماع رسیده‌اند.

وی گفت: آمریکا از روز اول اجرای برجام دبه کرد و تحریم‌های جدید وضع کرد. حتی اقدام بی سابقه مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به بهانه‌ای پوچ و بی‌اساس را به علامت تشدید خشونت و خصومت با ملت ایران انجام داد. اکنون با تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران برای چند دهمین بار خصومت خود را آشکار ساخت.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: آمریکا نشان داد به هیچ یک از قراردادها و پیمان‌های خود وفادار نیست، حتی پیمانی که با 5 کشور بزرگ تحت عنوان برجام امضاء کرده را اجرا نمی‌کند و سلطه‌گری خود را ادامه می‌دهد.

حبیبی با اشاره به خباثت رهبران آمریکا گفت: رهبر معظم انقلاب از قبل پیش‌بینی بدعهدی آمریکا را کرده بودند و به دولت تذکرات لازم را دادند. آنان که می‌گفتند برجام آفتاب تابان و معجزه قرن است حالا خوب است که اشتباهشان را بپذیرند.

وی خطاب به برخی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب و دوم خردادی اظهار کرد: مگر شما نبودید که تیتر اول روزنامه‌های خود را به این جملات اختصاص دادید «دنیا به احترام ایران ایستاد»، «آغاز عصر ایرانی»، «جهان تغییر کرد»، «پیروزی بدون جنگ» و «حصر ایران شکست»…؟ حالا که دست آمریکایی‌ها برای شما رو شده است چرا حاضر نیستید حتی دو کلمه علیه خباثت آمریکایی‌ها بنویسید؟

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سخنان صریح رئیس‌جمهور و رئیس مجلس در واکنش به بدعهدی آمریکا و نقص برجام که تصریح کردند پاسخ قاطع به بدعهدی آمریکا را می‌دهیم، خاطرنشان کرد: مردم منتظر پاسخ و اقدام عملی مجلس و دولت به شرارت آمریکایی ها در عدم اجرای برجام هستند.

حبیبی با اشاره به حاشیه‌سازی‌های برخی نمایندگان مجلس گفت: برخی نمایندگان متأسفانه برای انحراف افکار عمومی از سؤالات مهمی که مربوط به مصالح و منافع ملی است حاشیه‌سازی می‌کنند تا مردم از طریق نمایندگان خود مطالبات حقیقی خود را دنبال نکنند.

وی با اشاره به عدم پاسخگویی دولت و مجلس در مورد حقوق‌های نجومی تاکید کرد: مقام معظم رهبری بارها در این باره تذکر دادند که دولت و مجلس ملزم هستند پاسخگوی مطالبات رهبری و مردم باشند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه رئیس دیوان محاسبات قرار است گزارشی به مجلس درباره حقوق‌های نجومی بدهد، اظهار داشت: اگر این گزارش حاوی احکام و آراء هیات‌های مستشاری و نهایتا رأی دیوان در مورد نجومی‌بگیران است، می‌تواند بخشی از سؤالات مردم را پاسخ دهد.

حبیبی تصریح کرد: کمترین جرم نجومی‌بگیران و یا کسانی که دستور پرداخت حقوق‌های نجومی را داده‌اند، «تصرف در وجوه دولتی» با «تصرف در وجوه عمومی» است. متصرفان وفق قانون دیوان محاسبات باید از کار برکنار و وجوه را به خزانه برمی‌گرداندند و دیوان نیز برای تعقیب، پرونده آنان را به قوه قضائیه می‌داد. این در حالی است که قوه قضائیه بارها گفته است پرونده‌ای از دیوان محاسبات یا از دولت به آنها ارجاع نشده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت دلار در بازار ارز گفت: ارزش پول ملی در این چند روز به کمترین میزان خود در طول تاریخ پس از انقلاب رسیده است. چه کسی پاسخگوی این آسیب است؟

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: دلار به مرز 4000 تومان رسیده است؛ این یک رکورد جدید و بی‌سابقه است. برخی می‌گویند دولت برای جبران کسری بودجه عملاً نرخ دلار را افزایش داده است. دولت لازم است توضیح لازم را به مردم بدهد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد 16 آذر اظهار کرد: در 16 آذر 32 رژیم شاه هنگامی که از نیکسون در تهران پذیرایی می‌کرد سه دانشجوی شجاع و مبارز را به خاک و خون کشید و با حمله به دانشگاه تهران روز سیاهی را در تاریخ کشور به ثبت رساند.

وی افزود: روز 16 آذر روز مبارزه با آمریکا و نماد آمریکاستیزی دانشجویان مسلمان است. روزی است که دانشجویان مبارز ایران پنجه در پنجه سردمداران استبداد جهانی انداختند و آن را رسوا ساختند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین رأی دادگاه نیجریه در مورد آزادی علامه شیخ زکزاکی را شجاعانه توصیف کرد و گفت: رأی دادگاه فدرال نیجریه در ابوجا مبنی بر آزادی فوری علامه زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه داغ ننگی بر پیشانی ارتش نیجریه است که در قتل عام شیعیان سابقه سیاهی از خشونت بجای گذاشته است.

وی تصریح کرد: امیدوارم با اجرای این حکم فصل جدیدی از مبارزات شیعیان برای رسیدن به آزادی در کشور نیجریه آغاز شود.

حبیبی همچنین در پایان، پیشرفت‌های نظامی در عراق و سوریه در مبارزه با داعش را تبریک گفت.