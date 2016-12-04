۷۰۰۰ معلول اعصاب و روان در آمل تحت پوشش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید حسین زاده بعدازظهر یکشنبه در همایش روز ملی معلولان در این شهرستان از اعصاب و روان جسمی و ذهنی در شهرستان خبر داد و گفت: امسال وام اشتغال به معلولان بالغ بر هفت میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

رئیس اداره بهزیستی آمل با اشاره به اینکه به هر خانواده با توجه به تعداد معلول کمک های بلاعوض اهداء شد گفت: به معلولان از ۸۰ میلیون ریال تا ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات اهداء شده است و ۲۵ میلیون تومان کمک های نقدی و ۴۷ میلیون تومان کمک های غیر نقدی توسط خیرین به این اداره اهدا شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین دلیل افزایش معلولیت جسمی ناشی از تصادفات است گفت: انتظارات ما از ادارات سطح شهر این است که حضور پر رنگی در همچین همایش هایی که به صورت سالانه برگزار می شود حضور یابند