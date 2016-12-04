۳۰هزار لیتر سوخت قاچاق در زرندیه کشف و توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، محمدرضا روشندل اظهار داشت: در راستای مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و سوخت و در بررسی های پلیس شهرستان زرندیه، این میزان سوخت قاچاق از یک دستگاه کامیون در این شهرستان کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه بیان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد.

دستگیری موادفروش در ساوه

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت: یک مواد فروش که در این شهرستان از طریق سوپرمارکت خود اقدام به خرید و فروش مواد مخدر می کرد شناسایی و دستگیر شد.

پرویز اسدی افزود: این فرد با اقدام اطلاعاتی پلیس دستگیر و از بازجویی از مغازه وی یک کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه بیان کرد: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شد.