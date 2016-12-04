فعالیت ۱۳کمیته شهرداری تهران در مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری تهران به عنوان یکی از نهادها و سازمان های دخیل در ساماندهی و ارائه خدمات به زوار اربعین، در سال جاری نیز همچون دو سال گذشته، در مرزهای ایران و عراق و همچنین در داخل خاک عراق به ارائه خدمات پرداخت.

مجتبی عبداللهی، رئیس ستاد اربعین شهرداری ضمن بیان اینکه این خدمات در راستای وظایف و مصوبات شورای شهر و وزارت کشور بوده،‌ افزود: امسال سومین سالی است که شهرداری به صورت گسترده و با تمام توان اقدامات گسترده ای انجام داده و در ستاد مرکزی اربعین نیز در وزارت کشور، در کنار سایر دستگاه های دخیل حضور مثمرثمری داشته است.

عبداللهی در ادمه از سیاست های کلی برای حضور در امر خدمات رسانی در اربعین گفت: اصولمان و سیاست هایمان در این زمینه در چارچوب اصول و سیاست های خود جمهوری اسلامی است که به هر حال مردمی بودن مراسم اربعین حسینی از اصول و سیاست هایمان بوده و هست.

معاون امور اجتماعی شهرداری درباره حضور این سازمان در مراسم اربعین و دستورالعمل کلی هم گفت:‌ در وزارت کشور یک ستاد مرکزی وجود دارد که مشتمل بر ۱۳ کمیته است ولی با توجه به نیازهای مبرم، یک کمیته به عنوان کمیته خدمات شهری اضافه شد که ماموریت های کمیته خدمات شهری مطابق با ماموریت های خود معاونت شهری در شهرداری هاست یعنی در واقع نظافت پاکیزگی و نورپردازی و روشنایی و فضای سبز از وظایفی است که در کمیته خدمات شهری وزارت کشور در ابلاغیه به شهرداری تهران سپرده شد.

هم افزایی شهرداری و سایر نهادها در اربعین بی سابقه بود

وی افزود: پیش از شروع مراسم اربعین و تا چند روز پس از آن شهرداری به صورت مستمر در قالب ۱۳ کمیته در داخل خاک عراق در شهرهای کوت، کربلا، نجف و در مرزهای ایران در سه مرز شلمچه، ‌مهران و چذابه با همکاری بسیار خوب سایر نهادها به خدمات رسانی به زائرین اقدام کرد و هم افزایی شهرداری و سایر نهادها در اربعین بی سابقه بود.

عبداللهی یادآور شد: حجم بالای مسافرین به عراق،‌ امکانات و زیرساخت های بیشتری می طلبد که هر ساله باتوجه به افزایش تجربیات دستگاه های دخیل،‌ سعی می شود تا آنچه به زائرین ارائه می شود،‌ مطلوب تر شود ولی باید این اصل همچنان در نظر گرفته شود که مراسم اربعین به ویژه پذیرایی از زائرین در قالب مردمی باقی بماند و دولت و سایر نهادها،‌ زیرساخت ها را به نحو گسترده تر و بهتری در سال های آینده ارائه دهند، هرچند در سال های اخیر، اقدامات خوبی انجام گرفته است.

وی با یادآوری گفتگوهایی پیش از این درباره ارائه گزارشی از خدمات رسانی به زوار و برخی سوء برداشتهای ایجاد شده گفت: در اینجا باید این نکته در نظر گرفته شود کار شهرداری مکمل اقدامات سایر نهادهای دولتی و عمومی است و شهرداری براساس وظایفی که به آن محول شده در مراسم اربعین حضور می یابد. این منکر خدمات رسانی سایر نهادها از جمله استانداری های خوزستان،‌ ایلام، سپاه،‌ آستان قدس رضوی،‌ نیروی انتظامی و وزارت کشور نیست. این نهادها نیز توانستند کارنامه قابل قبولی از خود در اربعین برجای بگذارند.

وی در پایان گفت: مسئولین و دست اندرکاران باید این سفر را راحت کنند و هر کاری که می توانند باید انجام دهند. به اعتقاد من باید بین ایران و عراق توافق شود تا در زمان اربعین ویزا لغو شود. یا در زمان اربعین باید شرایط به گونه ای باشد که پاسپورت را بردارند. در نهایت باید، به فلسفه فرهنگی و به فلسفه پیاده روی اربعین توجه کنیم به موضوعات حاشیه ای پرداخته نشود.