به گزارش خبرنگار مهر، در ماده "ج" تبصره "۴" لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است: ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ملی درسال آینده اﺟﺎزه داده می ﺷﻮد که نسبت به اعطای ﺗﺴﻬﻴﻼت ارزی ﺑﻪ سرمایه ﮔﺬاران بخش خصوصی و ﻳﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮای ﻃﺮح های ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺷﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞونقل درون و ﺑﺮونشهری ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و با ﻣﻌﺮفی وزارت راه وشهرسازی و تضمین ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎیﺗﺎﺑﻌﻪ و ذیربط اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻳﺎ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﻴﺎری ﻫﺎی ﻛﺸﻮر در ﻗﺒﺎل دریافت حق دﺳﺘﺮسی ﻳﺎ ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎ اﺳﺘﻬﻼک اﺻﻞ سرمایه و ﺳﻮد آن از استفاده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪامﻛﻨﺪ.
جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶کل کشور؛
اعطای تسهیلات به طرح های توسعه ای حمل ونقل ازسوی صندوق توسعه
براساس ماده ج تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده، صندوق توسعه ملی می تواند به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی برای طرح های توسعه ای حمل و نقل درون و برون شهری، تسهیلات ارزی اعطا کند.
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