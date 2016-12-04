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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۰

جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶کل کشور؛

اعطای تسهیلات به طرح های توسعه ای حمل ونقل ازسوی صندوق توسعه

اعطای تسهیلات به طرح های توسعه ای حمل ونقل ازسوی صندوق توسعه

براساس ماده ج تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده، صندوق توسعه ملی می تواند به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی برای طرح های توسعه ای حمل و نقل درون و برون شهری، تسهیلات ارزی اعطا کند.

 به گزارش خبرنگار مهر، در ماده "ج" تبصره "۴" لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است: ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ملی درسال آینده اﺟﺎزه داده می ﺷﻮد که نسبت به اعطای ﺗﺴﻬﻴﻼت ارزی ﺑﻪ سرمایه ﮔﺬاران بخش خصوصی و ﻳﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮای ﻃﺮح های ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای ﺷﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ‌ونقل درون و ﺑﺮون‌شهری ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و با ﻣﻌﺮفی وزارت راه وشهرسازی و تضمین ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎیﺗﺎﺑﻌﻪ و ذیربط اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻳﺎ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﺷﻬﺮداری‌ﻫﺎ و دﻫﻴﺎری ﻫﺎی ﻛﺸﻮر در ﻗﺒﺎل دریافت حق دﺳﺘﺮسی ﻳﺎ ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎ اﺳﺘﻬﻼک اﺻﻞ سرمایه و ﺳﻮد آن از استفاده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪامﻛﻨﺪ.

کد مطلب 3840600

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