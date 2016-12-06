وضعیت اعتبارات ۱۵ دانشگاه بزرگ/ افزایش ناچیز بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ همانند سال های گذشته بودجه ای را برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی تعیین کرده است.

بودجه سال ۹۶ تعداد ۱۵ دانشگاه مهم کشور نشان می دهد که افزایش چندانی در بودجه ها صورت نگرفته است.

به گفته دکتر محمد حسین امید معاون اداری مالی وزارت علوم در لایحه بودجه ۱۳۹۶ کشور بودجه جاری دانشگاهها نسبت به سال ۱۳۹۵ به طور میانگین ۱۳.۵ افزایش پیدا کرده است.

جدول مقایسه ای میان بودجه ۱۰ دانشگاه در لایحه سال ۹۵ و سال ۹۶ (ارقام به میلیون ریال است)

نام دانشگاه میزان بودجه در لایحه سال ۹۵ میزان بودجه در لایحه سال ۹۶ تهران ۷,۱۸۰,۲۱۸ ۷,۴۳۹,۰۶۵ شهید بهشتی ۳,۰۳۹,۷۹۰ ۳,۴۰۱,۴۲۰ صنعتی شریف ۲,۴۳۵,۵۵۱ ۲,۷۷۳,۹۴۲ تربیت مدرس ۲,۲۳۴,۹۷۵ ۲,۵۷۲,۷۱۳ صنعتی امیر کبیر ۲,۲۱۰,۷۲۲ ۲,۵۵۴,۹۵۷ علامه طباطبایی ۱,۹۸۲,۷۵۲ ۲,۰۷۳,۱۲۸ علم و صنعت ایران ۱,۸۸۲,۹۷۵ ۲,۱۳۹,۳۴۰ صنعتی اصفهان ۱,۶۹۶,۱۱۲ ۱,۹۱۳,۴۹۷ الزهراء (س) ۱,۰۸۶,۵۱۴ ۱,۲۴۸,۹۰۹ صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۹۷۴,۴۶۰ ۱,۱۱۶,۰۱۰

جدول مقایسه ای میان بودجه ۵ دانشگاه علوم پزشکی در لایحه سال ۹۵ و سال ۹۶ (ارقام به میلیون ریال است)

نام دانشگاه میزان بودجه در لایحه سال ۹۵ میزان بودجه در لایحه سال ۹۶ علوم پزشکی تهران ۲۷,۷۱۷,۵۵۵ ۳۲,۶۱۸,۸۰۵ علوم پزشکی شیراز ۲۰,۹۷۷,۷۶۲ ۲۴,۳۳۸,۷۶۹ علوم پزشکی اصفهان ۱۵,۹۹۹,۰۱۲ ۲۳,۸۷۲,۷۳۰ علوم پزشکی ایران ۱۴,۶۳۴,۸۸۰ ۱۸,۱۶۹,۲۵۵ علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۴,۲۳۴,۰۰۶ ۲۰,۸۸۵,۲۴۰

بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ نشان می دهد که دانشگاه تهران کماکان بیشترین بودجه را نسبت به سایر دانشگاههای کشور دریافت می کند.

بودجه دانشگاه های علوم پزشکی نیز در ردیف های جداگانه بهداشت و درمان، مراکز تحقیقاتی و مراکز آموزشی دیده شده اما مجموع آن نشان می دهد که در میان دانشگاه های علوم پزشکی نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران بیشترین میزان بودجه را دارد.