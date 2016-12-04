پیشگیری از معلولیت از طریق سیاستها باید تبدیل به اولویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی که روز یکشنبه در همایش روز جهانی افراد دارای معلولیت و مراسم تجلیل از مدال آوران پارالمپیک از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی قرائت شد، به این شرح است:
به نام خدا
دوازدهم آذر روز جهانی معلولان است و این برای جامعهای که مسلمان است و به حکم دینی، هر فرد آن مکلف به رعایت حقوق انسانهای دیگر است معنایی بزرگ دارد. ارزشهای دینی و انسانی الزام میکنند که آدمیان برای فراهم آوردن فرصتهای برابر زندگی، برای همگان تلاش کنند و ساختن جامعهای عادلانه را مدنظر قرار دهند. شیوه عمل جامعه در قبال معلولان، آزمون عدالت و انسانیت هر جامعه است.
نوع مواجهه جامعه با معلولیت و معلولان، نشانی از میزان بسط عقلانیت و خرد در جامعه نیز هست. مواجهه درست و انسانی با معلولان، نیازمند نهادها و سازمانهایی است که ظرفیت برخورد عادلانه با انسانهای دارای معلولیت را در خود پروراندهاند؛ و نیازمند شهروندانی است که جهتگیری اخلاقی و ارزشی معطوف به حمایت از معلولان را چنان در خود تقویت کردهاند که ظرفیت اجتماعی لازم برای مراعات حال معلولان، حمایت اجتماعی از ایشان و دیدن و قدر نهادن توانمندیهایشان در جامعه ایجاد شده است. جامعهای خردمند که عقلانیت در آن بسط یافته باشد، صاحب چنین ظرفیتهایی است.
روز جهانی معلولان، فرصتی است تا همگان در این موضوع، اندیشه کنیم که تا چه اندازه جامعه و نهادهای سازگار برای زندگی عادلانه و با کرامت معلولان ساختهایم، چه اندازه به دستورهای دینی برای رعایت حال برادران و خواهران دینی آسیبپذیرتر خود عمل کردهایم، و چقدر در دیدن توانمندیهای معلولان و به کارگیری ایشان کوشا بودهایم.
دولت کوشیده است با بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، شرایط مناسبتری برای خلق فرصتهای برابر و زندگی عادلانه برای معلولان فراهم کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین موفق شده مسکن را برای خانوادههایی که دارای دو معلول هستند فراهم کند. راهبرد توانمندسازی معلولان و خانوادههای آنها که توسط این وزارتخانه و سازمان بهزیستی تدوین شده باید با قدرت بیشتری تداوم یابد. شورای عالی رفاه در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارد و باید با پیگیری سیاستهای مناسب فرصتهای بیشتری برای حمایت اجتماعی و توانمندسازی معلولان فراهم کند.
ضروری است که پیشگیری از معلولیت از طریق سیاستها و اقدامات مؤثر به اولویت تبدیل شود. غربالگریهایی که در کشور صورت میگیرد و از جمله در دستور کار قرار گرفتن غربالگری ژنتیک، اقدامات مثبتی است که دولت در پیش گرفته و زمینه ابتلا به معلولیتهای مختلف را کاهش میدهد. جامعه ایران در حال سالمند شدن است و ضرورت دارد تدابیری اتخاذ شود که افراد جامعه با سلامت بیشتر وارد دوران سالمندی شوند. شورای عالی رفاه و شورای حمایت از حقوق معلولان موظفاند در این زمینه فعالانهتر عمل نمایند.
ساختن جامعهای که فرصتهای عادلانهتر در اختیار معلولان قرار دهد، نیازمند همکاری همه دستگاههای دولتی و غیردولتی است. مناسبسازی شهرها تا سیاستگذاری در دستگاههای دولتی برای استفاده از توانمندیهای معلولان و حمایت از ایشان نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاهی بیشتر است.
اینجانب بر خود لازم میدانم از همه نهادهای خیریه و سازمانهای جامعه مدنی که مسئولیت اجتماعی خویش را ایفا کرده و فعالانه در مدیریت امور معلولان و ساختن جامعهای اخلاقیتر و انسانیتر کوشا بودهاند تشکر کنم.
امید است تلاشهای معطوف به سیاستگذاری و بازنگری قوانین، برنامههای اجرایی و عملی شدن اقدامات طراحی شده، با پیمودن مسیر رشد و توانمندی اقتصادی جامعه ایران نیز همراه شده و زمینهای فراهم شود تا دولت و جامعه در کنار یکدیگر شرایط بهتری برای زندگی معلولان کشور فراهم آورند.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
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