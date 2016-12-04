البرز پایلوت تشخیص بیماری های متابولیک می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شعبانی پیش از ظهر یکشنبه در همایش مشاوره ژنتیک و پیشگیری از اختلالات ژنتیکی که همراه با اجرای طرح غربالگری ژنتیک دختران ۱۵ تا ۲۵ سال همراه بود و در دبیرستان دخترانه شرافت شهرستان کرج برگزار شد، اظهار کرد: دو مدرسه در ناحیه یک آموزش و پرورش کرج به عنوان پایلوت بررسی اختلالات ژنتیکی انتخاب شدند که ۴۴ نفر از دانش آموزان این مدارس مشکوک به اختلالات ژنتیک بودند.

معاون پرورشی ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان کرج به انجام آزمایشات تکمیلی ژنتیکی در خصوص این دانش آموزان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه پس از بررسی نتایج آزمایشات مشکل ژنتیکی محرز نشد.

شعبانی تاکید کرد: افراد زیادی در پیرامون ما زندگی می کنند که گرفتار بیماری های مادرزادی و اختلالات ژنتیکی هستند این مهم حاصل عدم آگاهی خانواده ها در این زمینه است.

وی با تاکید بر اینکه اختلالات ژنتیکی درمان ندارد، گفت: برای پیشگیری از اختلالات ژنتیکی انجام آزمایشات پیشگیرانه ضروری است.

اجرای طرح غربالگری ژنتیکی در ۱۰ مدرسه استان البرز

همچنین در این همایش به اجرای طرح غربالگری ژنتیکی در ۱۰ مدرسه استان اشاره شد.

در ادامه این همایش دکتر علی صابری متخصص ژنتیک و غربالگری با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از هفت و نیم میلیون نوزاد معلول جهان در کشور های توسعه نیافته و جهان سوم متولد می شوند، گفت: متاسفانه بحث اختلالات ژنتیکی سال هاست که ناشناخته بوده است.

وی با تاکید بر اینکه عوارض اختلات ژنتیکی بار سنگینی به جامعه تحمیل می کند، گفت: مشاوره های ژنتیک و غربالگری صرفا مختص خانواده های صاحب معلول نیست و ژن های نهفته می تواند در ازدواج های کاملا سالم منجر به تولد نوزادان معلول شود.

انتخاب مدارس دخترانه به عنوان پایلوت غربالگری

این متخصص ژنتیک و غربالگری با اشاره به اینکه از هر ۱۰۰ تولد سه نوزاد معلول یا با ناهنجاری های مادرزادی به دنیا می آید، گفت: تجربه نشان داده است که دختران نسبت به این موضوع احساس مسئولیت بیشتری دارند و به همین دلیل مدارس دخترانه به عنوان پایلوت غربالگری انتخاب شده اند.

صابری با بیان اینکه ازدواج فامیلی مسبب بخش اعظمی از ناهنجاری های مادرزادی است، گفت: ۸۰ درصد بیماری های متابولیک حاصل ازدواج های فامیلی است که استان البرز به عنوان پایلوتی برای تشخیص این بیماری ها معرفی شده است و سه استان یزد، کرمان، مازندران، به علت شدت شیوع بیماری های متابولیک به طور رایگان غربالگری می شوند.

این متخصص ژنتیک و غربالگری با اشاره به اینکه ۴۴ درصد ناشنوایی ها علت ژنتیکی دارد، خانواده های دارای معلول، زوج های فامیلی، سقط های مکرر، اشکالات عقیمی، بارداری های بالای ۳۵ و کمتر از ۱۸ سال را عضو گروه های پرخطری دانست که بی شک نیازمند غربالگری و آزمایشات ژنتیک هستند.