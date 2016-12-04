استقلال ذاتی کمیته امداد امام خمینی (ره) حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید منصور برقعی ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی اظهارداشت: هرساله در این کشور فرایندهای سیاسی چون انتخابات برگزار و افرادی کاندیدا و برگزیده می شوند و نباید این وزیدن بادهای سایسی و جناحی به فعالیتهای کمیته امداد سمت و سو بخشد.
وی با بیان اینکه کمیته امداد باید تعامل حسنه توام با عدل و احسان را با همه گروههای سیاسی زیر چتر انقلاب داشته باشد افزود: این تعامل نباید منجر به این شود که کمیته امداد تحت تاثیر کسی یا جریانی قرار بگیرد که این امر خط قرمز ماست.
برقعی با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات مختلف در رویکرد و خطوط کلی کمیته امداد نباید تغییر ایجاد کند عنوان کرد: در آستانه برگزاری انتخابات قرار گرفتهایم، برگزاری این رویداد سیاسی و اجتماعی همچنین رهاورد آن هیچ تغییری در سمت وسو همچنین روند خدمتگزاری این نهاد تشکیلاتی ایجاد نخواهد کرد چراکه در غیراینصورت برخلاف رسالت ذاتی خود گام برداشته است.
برقعی به گوشهای از فرمایشات حضرت امام مبنی بر «کار امداد مدد به حیات است، مدد به کار است، مدد به زندگی شرافتمندانه است» اشاره کرد و بیان داشت: این ارگان دو هفته بعد از پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی ایران با فرمان امام خمینی تأسیس شده است.
وی تلاش برای توانمندسازی هر چه بیشتر مددجویان را با استفاده از ظرفیتهای نهفته در کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی را خواستار شد و عنوان کرد: برنامههای حمایتی این مجموعه در زمان مدیریت جدید نیز مانند سابق ادامه مییابد.
برقعی بر لزوم استفاده از روشهای جدید و نوین برای خدمت به جامعه هدف تأکید کرد و اظهار داشت: کارهای خیر و خداپسندانه یک خصیصه بارز بوده و در وجود ابنای بشر به ودیعه گذاشته شده است اما میتوان جلوههای ظاهری آن را مناسب با نیاز و سلایق موجود تغییر داد.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور از خیران و افراد نیکوکاری که در زمینههای مختلف در کنار کارشناسان و تلاشگران کمیته امداد هستند، قدردانی کرد و اظهار داشت: در این صورت میتوان با شتاب بیشتری برای تحقق برنامهها و اهداف گامهای بلندی برداشت.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در آذربایجان غربی تصریح کرد: در استانی که ظرفیتهای بسیاری برای تمرکز اقتصادی بسیار خرد و اشتغال خانگی و کوچک دارد می توان در این خصوص برنامه ریزی و تلاش کرد.
در این آئین جلال حسینزاده تودیع و عزیز سهندی به عنوان مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی معارفه شد.
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