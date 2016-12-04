۲۶۸ طرح تولیدی و اقتصادی گلستان تسهیلات دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو عصر یکشنبه در کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستها و برنامه اقتصاد مقاومتی بحث رونق تولید و ایجاد اشتغال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آغاز به کارکرد.
وی بابیان اینکه در راستای اجرای این طرح قرار بود ۱۰ هزار واحد در کشور تسهیلات دریافت کنند، افزود: پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به هفت هزار و ۵۰۰ واحد در حال کار و دو هزار و ۵۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد مصوب شده بود.
رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: تاکنون در استان ۹۳۷ طرح و بنگاه اقتصادی برای دریافت بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات به بانکها معرفیشدهاند.
وی اضافه کرد: با کمک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که تمام جلسات آن با حضور استاندار برگزارشده و حمایت بانکهای استان تاکنون ۲۶۸ طرح ۳۳۱ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
تصویب پرداخت ۱۱۳ میلیارد تومان تسهیلات جدید
قوانلو بابیان اینکه پرداخت ۱۱۳ میلیارد تومان تسهیلات جدید هم در این هفته مصوب میشود، تصریح کرد: هماکنون استان گلستان رتبه پنجم پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی را کسب کرده در شرایطی که منابع بانکی این استانها بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و استان گلستان حدود ۹ هزار میلیارد تومان است.
وی از انجام نظارت و پایش بر تسهیلات پرداختشده خبر داد، خاطرنشان کرد: تاکنون ۶۳ واحد و بنگاه اقتصادی استان که ۲۶۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند مورد بازدید قرارگرفتهاند.
به گفته قوانلو استان گلستان قول داده بود از محل اعتبارات رونق تولید سه هزار و ۲۱۰ شغل ایجاد کند که طبق آخرین آمار تعداد شاغلین بیمهشده واحدهای تولیدی و اقتصادی گلستان از یک هزار و ۱۳۹ نفر قبل از اجرای طرح رونق تولید به یک هزار و ۴۶۷ نفر رسیدهاند.
وی یادآور شد: همچنین شاغلین غیر بیمهای بنگاههای تولیدی و اقتصادی استان از ۲۱۱ نفر به ۱۹۸ نفر رسیدهاند و از مجموع ۶۳ بنگاه پایش شده مشخص شد ۲۵۵ شغل جدید در گلستان ایجادشده است.
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