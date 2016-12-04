تنبلی چشم را در کودکی درمان کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا فرتوک زاده افزود: بعد از ۶ ماهگی با انجام معاینات چشم کودک، تنبلی چشم مشخص می شود که می بایست مداوا گردد.

وی ادامه داد: اگر کودک در این سن با استفاده از عینک هم دید خوبی ندارد، مسئله تنبلی چشم مطرح می شود که در این حالت محرک های بینایی مغز و راه های بینایی کودک خوب رشد نکرده اند؛ که برای این دست از کودکان عینک تجویز می شود.

این جراح چشم افزود: چشم سالم کودک مبتلا به تنبلی چشم روزی ۱ الی ۲ ساعت بسته می شود تا چشم تنبل وی بیش تر کار کند که با افزایش سن کودک مشکل برطرف می شود.

فرتوک زاده گفت: معمولا بین ۸ الی ۱۰ سالگی، تکامل راه های عصبی تمام می شود و اگر این تکامل صورت نگیرد چشم کودک برای همیشه تنبل می ماند؛ یعنی اگر فرد ۲۰-۱۵ ساله با مشکل تنبلی چشم مراجعه کند دیگر با استفاده از عینک، عمل جراحی و بستن چشم سالم معالجه نخواهند شد.

وی با بیان اینکه کار ممتد چشمی اگر با فاصله نزدیک انجام شود باعث خستگی چشم، سردرد، تاری دید و دوبینی می شود، گفت: در این موارد توصیه می شود فرد هر ۱۵ دقیقه یک بار مدت ۱ دقیقه به دور نگاه کند؛ فاصله باید دوتر از ۶ متر باشد.

فرتوک زاده در پاسخ به این پرسش که علت اینکه کودک هنگام تماشای تلویزیون دچار اشکریزش می شود چیست؟، اظهارداشت: این موضوع می تواند به دو علت باشد یا پلک ها شوره دارند و یا به علت خوب ندیدن، به چشم فشار زیادی وارد می شود کودک چشم را جمعه می کند و دچار اشکریزش می شود.

این فوق تخصص قرینه که با شبکه رادیویی سلامت گفتگو می کرد، افزود: برای کسی که مشکل پلک شوره دارد رسیدگی به این امر توصیه می شود و برای کودکی که مشکل بینایی دارد، عینک توصیه می شود.