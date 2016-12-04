الزامات لازم به دستگاه ها در راستای استفاده ازشبکه دولت انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان افزود: دستگاه هایی که از شبکه دولت استفاده نمی کنند مشخص و در جلسه شورای اداری معرفی شوند.

خادمی با بیان اینکه پورتال جامع استان ظرفیت مناسبی برای گسترش و ارائه خدمات دستگاه ها است، عنوان داشت: خدمات دستگاه ها چه از نوع تراکنشی، تعاملی و اطلاع رسانی، و بر اساس نوع خدمت و ملی یا استانی بودن مشخص، تا بررسی های لازم در راستای امکان استفاده در قالب پورتال استان از آنها انجام شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستگاه هایی که شرایط واگذاری خدمات را دارند، نسبت به این کار اقدام کنند.

وی افزود: واگذاری خدمات در راستای تکریم مردم و سهولت در انجام فعالیت های الکترونیک انجام می شود.