  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

الزامات لازم به دستگاه ها در راستای استفاده ازشبکه دولت انجام شود

الزامات لازم به دستگاه ها در راستای استفاده ازشبکه دولت انجام شود

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: الزامات لازم به دستگاه ها در راستای استفاده از شبکه دولت انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان افزود: دستگاه هایی که از شبکه دولت استفاده نمی کنند مشخص و در جلسه شورای اداری معرفی شوند.

خادمی با بیان اینکه پورتال جامع استان ظرفیت مناسبی برای گسترش و ارائه خدمات دستگاه ها است، عنوان داشت: خدمات دستگاه ها چه از نوع تراکنشی، تعاملی و اطلاع رسانی، و بر اساس نوع خدمت و ملی یا استانی بودن مشخص، تا بررسی های لازم در راستای امکان استفاده در قالب پورتال استان  از آنها انجام شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستگاه هایی که شرایط  واگذاری خدمات را دارند، نسبت به این کار اقدام کنند.

وی افزود: واگذاری خدمات در راستای تکریم مردم و سهولت در انجام فعالیت های الکترونیک انجام می شود.

کد مطلب 3840621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها