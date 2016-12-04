پیشنهاد ترجمه منابع علمی روسی/ اشتراک تجارب آموزشی ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی فدراسیون روسیه با معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش دیدار و گفتگو کرد.

پیش از ظهر امروز، اسماعیل اف به همراه سفیر روسیه در ایران و نمایندگانی از وزارتخانه ها و شرکت های فعال در حوزه فناوری وارتباطات با علی زرافشان در ساختمان شهید بهشتی دیدار و گفتگو کردند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش در این دیدار گفت: همکاری های مشترک بین دو کشور واستفاده از تجارب می تواند موجب هم افزایی شود.

زرافشان تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران مدیریت بخش فناوری ارتباطات توسط آموزش وپرورش انجام می شود ، اما اجرای کار برعهده بخش خصوصی است.

وی خاطرنشان کرد: ما در ایران مسابقات و جشنواره های مختلفی برگزار می کنیم ودانش آموزان ایرانی با شرکت در مسابقات جهانی ربوکاپ حائز مقام های خوبی در این زمینه شده اند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش خواستار طرح پیشنهاد ترجمه منابع علمی روسی برای دست یافتن به ادبیات مشترک بین دو کشور شد.

معاون وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی فدراسیون روسیه نیز در این دیدار ضمن تشکر از وزارت آموزش و پرورش به واسطه ایجاد فرصت برای تعامل بیشتر گفت: گرچه حوزه تخصصی کار ما، آموزش و پرورش نیست، اما با ایجاد زیرساخت های مناسب، فرصت های خوبی را برای استفاده حوزه آموزش از تکنولوژی های جدید ارتباطی با هدف پیشرفت در امور آموزشی وپرورشی فراهم کرده ایم.

اسماعیل اف اظهارکرد: چهار دانشگاه پیشرفته روسیه و چند دانشگاه پژوهشی از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات و رسانه های جمعی فدراسیون روسیه است و این وزارتخانه بورسیه هایی را برای آموزش فناوری ارتباطات فراهم کرده است.

وی از برگزاری برنامه گسترده ای به عنوان ساعت کد برای بیش از ۸ میلیون دانش آموز در چند سال اخیر در روسیه خبر داد و افزود: با انتخاب دانش آموزان برتر در زمینه برنامه نویسی و سواد ارتباطی، زمینه جذب دانش آموزان را به دانشگاه ها و شرکت های خصوصی فراهم می کنیم.