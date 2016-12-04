دستگیری ۱۶ معتاد متجاهر در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده شفت

سرهنگ علی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح شهرستان شفت ۱۶ معتاد متجاهر دستگیر شدند.

وی افزود: در اجرای این طرح و در پی اخبار و اطلاعات مردمی بعداز هماهنگی انجام شده با مراجع قضایی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و انتظامی این فرماندهی اقدام به اجرای طرح با محوریت پاکسازی یکی از مراکز دهستان های شهرستان کردند.

فرمانده نیروی انتظامی شفت با اشاره به انجام پنج فقره عملیات در این راستا، گفت: علاوه بردستگیری این ۱۶ نفر بیش از نیم کیلوگرم از انواع مواد مخدر نیز کشف و سه دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد.

وی با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: همکاری خوب مردم با نیروی انتظامی می تواند در رابطه با تأمین امنیت و آرامش شهروندان نقش موثری ایفا کند.