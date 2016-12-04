تراکتورسازی جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و پدیده مشهد از سری رقابتهای هفته دوازدهم برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داوران در دقیقه ۹۱ رخ داد. این تیم طبق بند ۳ ماده ۷۹ به ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی با توجه به سوابق قبلی محکوم شد.

همچنین دیدار تیم های سیاه جامگان و صنعت نفت آبادان در هفته دوازدهم برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم سیاه جامگان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داوران و دروازه بان تیم حریف رخ داد. تیم سیاه جامگان طبق بند ۳ ماده ۷۹ باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

مسابقه بین تیمهای سایپا و استقلال خوزستان از سری مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر برگزار شد و بهمن روشنایی- سرپرست تیم استقلال خوزستان به دلیل اعتراضات مکرر به داور مسابقه که منجر به اخراجش شد به استناد ماده ۶۵ آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی محکوم است.

آرای فوق قطعی است.