کمک و مساعدت خیرین در ایجاد اشتغال برای معلولین کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، امید قادری امروز یکشنبه در مراسم افتتاح خط تولید شیشه شور و آب رادیاتور خودرو در کارگاه تولیدی حمایتی معلولان علی بن ابی طالب کرمانشاه که به مناسبت هفته جهانی معلولان صورت گرفت، گفت: مهم ترین هدف راه اندازی این کارگاه ها توانمند سازی معلولین به لحاظ جسمی و ذهنی و همچنین ایجاد انگیزه زندگی در آنها است.

وی افزود: این کارگاه ها زمینه اشتغال برای معلولین ذهنی در زمینه های مختلف را فراهم می کند.

به گفته قادری، معرق کاری، تولید فیلتر کولر خودروهای سواری، آب رادیاتور و تولید شیشه شور از جمله اقداماتی است که در این کارگاه ها انجام می شود.

وی اظهار داشت: در این راستا با ایجاد این کارگاه ها هم یک نوع اشتغالزایی برای معلولین به وجود می آید و هم روند بهبودی در این افراد به سرعت بالا می رود.

قادری با اعلام راه اندازی این خط تولید گفت: تا کنون در مجموع ۲ کارگاه مذکور ۶۵ نفر از پسران و دختران معلول بکار گیری شده اند که ۲۵ نفر در همین کارگاه مشغول به فعالیت هستند.

وی در پایان با اعلام آمادگی سازمان بهزیستی در راستای آموزش کم توانان ذهنی در زمینه تولید، گفت: خواهشی که از خیرین در این راستا داریم این است که به این افراد اعتماد کنند و در ایجاد طرح های اشتغالزایی برای معلولین تلاش کنند که هم در بحث معیشتی و هم در بحث روند بهبود معلولین بسیار موثر خواهد بود.