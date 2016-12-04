اجرای سند تحول ورزش های همگانی گام مهم در توسعه این حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مجد آرا پیش از ظهر یکشنبه در مجمع سالیانه هیات ورزش های همگانی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: سند تحول، تعالی و آینده نگری ورزش برنامه جامعی است که اجرای آن تاثیرات مثبت فراوانی بر رونق و توسعه ورزش های همگانی خواهد داشت.

وی افزود: در راستای اجرایی ساختن مفاد و برنامه های این سند باید هیات ها و گروه های ورزشی همگانی با انسجام و تعامل حرکت و فعالیت کنند.

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور بیان کرد: در راستای ایجاد این تعامل و انسجام، موضوع ایجاد دفاتر مشترک کمیته های ورزش همگانی مورد توجه قرار گرفته تا فعالیت ها هماهنگ صورت پذیرد و زمینه رشد و توسعه این بخش از ورزش فراهم شود.

مجدآرا تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز در زمینه ورزش های همگانی تاکیدات و فرمایشاتی داشته اند که تلاش داریم به آن جامه عمل بپوشانیم و با وجود حجم گسترده کار در این حوزه، عملکردها و نتایج را به خوبی پیش ببریم.

وی خاطرنشان ساخت: انتظار می رود مسئولان دستگاه های مرتبط با حوزه ورزش، در راستای توسعه ورزش های همگانی، با ادارات کل ورزش و جوانان در استان ها همکاری داشته باشند و از سوی دیگر از ظرفیت مشارکت های مردمی نیز در این حوزه استفاده شود.

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور گفت: استان مرکزی همچون بسیاری از دیگر استان های کشور ظرفیت و پتانسیل مناسبی برای رشد و توسعه ورزش های همگانی دارد که باید با برنامه ریزی از این ظرفیت ها بهره گیری شود.

محسن غفاری، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی نیز در این نشست گفت: توسعه ورزش های همگانی نقش مهم و تاثیرگذاری در افزایش تمایل آحاد مردم به ورزش و به دنبال آن ارتقای سلامت و کاهش آسیب های اجتماعی دارد.

وی تصریح کرد: این امکان برای تمام مردم فراهم نیست که در حوزه ورزش های قهرمانی حضور پیدا کنند، بنابراین می توان از طریق جلب آنها به فعالیت در ورزش های همگانی، علاوه بر رونق و توسعه این ورزش در کشور، سلامت جسمی و روحی را نیز برای آنها به ارمغان آورد.