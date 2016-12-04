  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۶

رای اولیه کمیته انضباطی صادر شد؛

مربیان استقلال وصبای قم تا اطلاع ثانوی محروم شدند

مربیان استقلال وصبای قم تا اطلاع ثانوی محروم شدند

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود در مورد اتفاقات دیدار صبای قم و استقلال را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دیدار تیم های فوتبال صبای قم و استقلال تهران در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر روز پنجشنبه هفته گذشته به میزبان قم برگزار شد که در اواخر این دیدار ساکت الهامی مربی صبا با محمد خرمگاه مربی تیم استقلال درگیری فیزیکی پیدا کردند و برای دقایقی بازی به جنجال کشیده شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی های لازم رای خود در مورد تخلفات در این دیدار را اعلام کرد.  بر اساس گزارش مسئولین برگزاری مسابقات به کمیته انضباطی فدراسیون، این کمیته، افراد را به استناد ماده 32 آیین نامه انضباطی و با صدور قرار دستور موقت تا اطلاع ثانوی از همراهی تیمهای مربوطه و حضور در مسابقات رسمی محروم  اعلام کرد. 

کد مطلب 3840641
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها