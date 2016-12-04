مربیان استقلال وصبای قم تا اطلاع ثانوی محروم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های فوتبال صبای قم و استقلال تهران در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر روز پنجشنبه هفته گذشته به میزبان قم برگزار شد که در اواخر این دیدار ساکت الهامی مربی صبا با محمد خرمگاه مربی تیم استقلال درگیری فیزیکی پیدا کردند و برای دقایقی بازی به جنجال کشیده شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی های لازم رای خود در مورد تخلفات در این دیدار را اعلام کرد. بر اساس گزارش مسئولین برگزاری مسابقات به کمیته انضباطی فدراسیون، این کمیته، افراد را به استناد ماده 32 آیین نامه انضباطی و با صدور قرار دستور موقت تا اطلاع ثانوی از همراهی تیمهای مربوطه و حضور در مسابقات رسمی محروم اعلام کرد.