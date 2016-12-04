مسعود دریس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه در رابطه با موضوعات خاص باید از سوی دستگاههای تخصصی اظهار نظر صورت گیرد اظهار داشت: خیلی از موضوعات در کشور بوده که متولی و دستگاه تخصصی خاص خود را دارند.

رشد کمی و کیفی اقامه نماز در ادارات

وی با بیان اینکه مسئولانی که تریبون پیدا کرده و اظهار نظرهای غیر کارشناسانه می کنند اجازه دهند که دستگاه تخصصی خودش در این رابطه اظهار نظر کند گفت: اگر در رابطه با نماز موضوعی مطرح می شود از سوی ستاد اقامه نماز باید انجام شود.

معاون امور استان های ستاد اقامه نماز کشور بیان کرد: مباحث مطرح شده در رابطه با نماز از سوی ستاد اقامه نماز بر اساس تحقیق، پژوهش و مطالعه بوده و در سراسر استانها دفاتری دارد که این اقدام را انجام می دهند.

دریس در ادامه سخنان خود به روند اقامه نماز در مساجد و ادارات کشور اشاره کرد و گفت: در این رابطه عدد و رقم مطمئنی وجود ندارد اما به طور کلی اگر بخواهیم مقایسه ای در این رابطه با گذشته داشته باشیم می توانیم بگویم که جهش بسیار خوب و رشد فزاینده ای در بعد سخت افزاری و نرم افزاری نماز در کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم به افق های دور دست نگاه کنیم و ایده آل و کمالی که باید در حوزه اقامه نماز به آن برسیم باید کوتاهی ها و قصور در این رابطه رفع شود گفت: هرساله باید به شناسایی نقاط ضعف حوزه نماز، برنامه ریزی برای رفع آنها و همچنین هدفگذاری در این رابطه اقدام کنیم.

معاون امور استان های ستاد اقامه نماز کشور گفت: در حوزه اقامه نماز در مساجد، ادارات و ... رشد کمی و کیفی داشته ایم.

جوانان کشور عاشق نماز هستند

دریس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برخی ها اظهار نظر می کنند که حضور جوانان در مساجد برای اقامه نماز پررنگ نیست گفت: در تحقیقی که با شرکت چهار هزار جوان در ۱۰ استان کشور به صورت پایلوت انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بالغ بر ۷۵ درصد جوانان عاشق نماز بوده و نماز می خوانند.

وی بیان داشت: اینکه جوانان در مسجد نمی خوانند باید بررسی کنیم که به چه دلیلی بوده و موانع را برطرف کنیم.

معاون امور استان های ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه باید موانع در این رابطه رفع شود گفت: ولی اینکه بیایم قضاوت کنیم که جوانان اهل نماز نیستند درست نیست.

دریس با بیان اینکه در راهپیمایی اربعین حسینی(ع)، مراسم اعتکاف و ... شوق جوانان را برای حضور مشاهده می کنیم گفت: شهدای مدافع حرم نیز جوانان ۲۰ تا ۲۵ ساله هستند.

وی با تاکید بر اینکه این شواهد و اطلاعات به ما این را نشان می دهد که وضعیت اقامه نماز در بین جوانان، وضعیتی مطلوب بوده اما ایده آل نیست تصریح کرد: برای رسیدن به وضعیت ایده آل و کمال باید راههای طولانی برویم و همچنان در این مسیر جهاد مستمری داشته باشیم.

معاون امور استان های ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه در پادگان ها، آموزشگاهها، ادارات، دانشگاهها و ... فضای اقامه نماز وجود دارد گفت: با این وجود می توانیم بهتر از این باشیم و برای بهبود وضعیت تلاش کنیم و امیدوارم به نقطه مطلوب و در خور شان نظام برسیم.

مسجدی که ۴۰ کلید دارد

دریس در ادامه سخنان خود با اشاره به روند اقامه نماز صبح در سطح مساجد کشور بیان داشت: با تلاشی که در سال گذشته صورت گرفت ائمه جماعات و خادمین مساجد را برای اقامه نماز صبح تشویق کردیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته نماز صبح در بیش از دو هزار مسجد کشور اقامه می شد گفت: با تلاش های صورت گرفته امسال این تعداد به بیش از چهار مسجد افزایش یافته است.

معاون امور استان های ستاد اقامه نماز کشور با تاکید بر اینکه اقامه نماز صبح دارای خاصیت های فراوانی برای انسان به لحاظ شرعی و پزشکی است، گفت: در این راستا باید نسبت به اقامه نماز صبح اهتمام صورت گیرد.

دریس در ادامه سخنان خود به مسجدی در استان البرز با عنوان «مسجد چهل کلید» اشاره کرد و گفت: این مسجد نام دیگری دارد اما به این دلیل به آن «چهل کلید» گفته می شود که برای آن ۴۰ کلید درست شده که آنها را به ۴۰ نفر از همسایگان مسجد داده اند و قرار شده که هرکسی صبح زود برای اقامه نماز آمد در مسجد را باز کرده و مسجد را مرتب و مهیا کند تا نماز صبح در آن اقامه شود.

برگزاری اجلاس سراسری نماز

وی با تاکید بر اینکه این امر موجب تشویق به اقامه نماز صبح در مساجد می شود گفت: در کشور عزمی باید وجود داشته باشد که نماز صبح از غربت بیرون آید.

معاون امور استان های ستاد اقامه نماز کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری اجلاس سراسری نماز اشاره کرد و گفت: این اجلاس ۱۸ آذر ماه در استان البرز برگزار می شود.

دریس با بیان اینکه همه تمهیدات لازم برای برگزاری این اجلاس اندیشیده شده است عنوان کرد: با توجه به اینکه حضور رئیس جمهور در اجلاس برای ما مهم بوده ما منتظر اعلام حضور ایشان در اجلاس هستیم و مقرر شده که تا امروز به ما این موضوع را اعلام کنند.