ایجاد مجامع خیریه برای منطقه سیستان ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری پیش از ظهر امروز در دومین دوره انتخابات هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان زابل که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: منطقه سیستان به دلیل شرایط مطلوبی که در گذشته داشت به تبع آن کار، فعالیت و رونق اقتصادی خوبی داشته است.

وی افزود: اما متاسفانه خشکسالی نزدیک به ۲۰ ساله و مشکلاتی از قبیل ریزگردها و حرکت شن های روان باعث به وجود آمدن شرایط بد اقتصادی و به دنبال آن عوارض زیادی در سطح منطقه از قبیل بیماری های تنفسی و ریوی شده است.

وی گفت: ضرورت ایجاد تشکل ها و حضور افراد خیر حقیقی و حقوقی می تواند به کاهش و رفع این مسائل کمک کند.

فرماندار شهرستان زابل تصریح کرد: امیدواریم خیرین گرانمایه با حضور در منطقه به کمک و حمایت ادامه بدهند تا آرمان های نظام و دولت در راستای حرکت های انسانی و حرکت هایی که شرع مقدس اسلام و وجدان های بیدار آنها را همیشه یادآور و متذکر بوده اند، اجرایی و عملیاتی شود.