به گزارش خبرگزاری مهر، اسداله حیدری گفت: حفظ کرامت معلولان مبتنی بر حضور در اجتماع، مستقل زیستن، تحصیل، ورزش و سایر نیازهای اساسی است.

وی بزرگترین چالش معلولان را توزیع ناعادلانه و نابرابر فرصتها و تبعیض در حوزه های اقتصادی اعم از اشتغال، تامین نشدن حداقل معیشت، عدم تحقق سهم ۳درصدی استخدام معلولان، مسکن، عدم مناسب سازی اماکن عمومی و ...و همچنین مسائل فرهنگی دانست.

حیدری افزود: روش رفع بسیاری از مسائل ذکر شده در قانون جامع معلولان مشخص شده که متاسفانه به دلایل مختلف دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای آنها بی تفاوت بوده اند.

وی گفت: بر اساس قانون جامع حقوق معلولان بنیاد مسکن و راه و شهرسازی موظفند ۱۰ درصد ساخت مسکن را به معلولان تخصیص دهند و زمین مورد نیاز ساخت مسکن آنها را تامین کنند.

مدیرکل بهزیستی لرستان با تبیین مسائل و مشکلات مناسب سازی معابر عمومی افزود: خوشبختانه در دو سال اخیر به اندازه سالهای گذشته مناسب سازی معابر صورت گرفته به طوریکه در سال ۹۴ حدود ۱۳۳ هزار متر مربع و در شش ماه اول سال ۹۵ حدود ۱۱۹ هزار متر مربع از معابر مناسب سازی شده است.

وی ادامه داد: استراتژی دولت تدبیر و امید در خصوص معلولیت و معلولین که با دستور ریاست سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده است، پیشگیری و توانمندسازی است که در بعد پیشگیری غربالگری بینایی، شنوایی، آزمایش ژنتیک دانش آموزی و پیش از ازدواج و برنامه های مشاوره و آگاه سازی از معلولیتها انجام می شود.

حیدری با تبیین اقدامات بهزیستی لرستان در خصوص مسکن معلولان گفت: حدود ۳ هزار و ۲۵۷ واحد مسکونی تا کنون ساخته شده و ۹۶۲ واحد نیز در دست اقدام است.

وی تعداد معلولان تحصیل کرده و جویای کار را ۴۶۹ نفر برشمرد و افزود: ۲۸۵ نفر از آنها لیسانس و ۵۶ نفر نیز کارشناس ارشد هستند که باید از طریق تشکلها و نهادهای مردمی مشکل اشتغال آنها رفع شود.

حیدری یادآور شد: البته برای حدود ۵۷۱ نفر از معلولان روستایی از طریق استاد و شاگردی و برای ۲۳۰ نفر از افراد تحصیل کرده اشتغال ایجاد شده که این کافی نیست و نیازمند تلاش بیشتر در راستای رفع مشکل اشتغال معلولان هستیم.