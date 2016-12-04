ترویج فرهنگ وقف نیازمند همراهی رسانه ها و خیرین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل روز یکشنبه در دیدار با ایوب رحیمی معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: برای رسیدن به موفقیت نیازمند اشراف کامل بر موضوعات و تسلط بر کار هستیم تا امور سامان یابد.

وی افزود: سازماندهی فعالیت ها برای جلب اعتماد عمومی و اطلاع رسانی بموقع و داشتن برنامه ریزی منسجم می تواند روند موفقیت در کارها را دوچندان کند.

حجت الاسلام عادل تصریح کرد: در مقطعی موقوفات دچار آسیب شد که با اصلاح روند گذشته می توانیم با عملکرد منطقی اعتماد خیرین را به کار جلب کنیم.

وی اضافه کرد:حدود ۲۰۰۰ وقف درکشور و حدود به ۴۵ وقف جدید در استان قزوین ثبت شده که باید با ساماندهی امور نسبت به شناسایی وقوفات جدید هم اقدام کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین یادآورشد: با فعالیت هافرهنگی و استفاده از ظرفیت رسانه ها و علما و روحانیون و صاحبان تریبون، میتوانیم فرهنگ وقف در جامعه را نهادینه کنیم.

وی گفت: با استفاده از روشهای نوین و تاثیرگذار، ساخت انواع مستند و کلیپ مفهومی و ترویجی می توانیم در گسترش فرهنگ وقف گام برداریم.

عادل تصریح کرد: هیئت امنا بازوان اداره اوقاف در کارها هستند و می توانند ما را در رسیدن به اهداف تعیین شده کمک کنند.

درادامه ایوب رحیمی معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: وقف یکی از اعتقادات دینی و کارهای خیر ماندگار است که اثار زیادی در زندگی مردم داشته است.

وی افزود: موقوفات و برخی درآمدهای آن تاکنون توانسته بسیاری از نیازهای مستمندان را برطرف کند و امروز نیز این کر خداپسندانه می تواند بخشی از نیازهای جامعه را برطرف کند.

رحیمی تصریح کرد: ایجاد وقف های جدید با توجه به نیازهای روز جامعه باید ترویج شود و اگر در زمانی ساخت مسجد، مدرسه، آب انبار مورد توجه بوده امروز هم می توان وقف های فرهنگی جدید را با توجه به شرایط جامعه ترویج کرد تا مردم به آن روی آورند.

معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: باید از ظرفیت وقف برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی استفاده کنیم و با تغییر روش ها توسط افراد با نفوذ و خیر به نیازهای تحصیلی، کمک به معتادین و وقف های فرهنگی هم توجه کنیم.

وی اضافه کرد: با تشکیل یک گروه تخصصی می توان ضمن نیازسنجی و درک شرایط موجود خیرین و واقفان را به سمت وقف های جدید هدایت و تشویق کرد.