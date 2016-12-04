ارسال قانون اساسی برای تمام شهروندان از طریق پیامک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بیتردید، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین رویدادها در تاریخ انقلاب اسلامی و بهعنوان نقطه عطفی در تاریخ ملت ایران است. این قانون در همهپرسی روزهای یکشنبه و دوشنبه یازدهم و دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ با رای موافق ۵/ ۹۹ درصد از آرای ماخوذه به تایید نهایی ملت ایران رسید و در کلام رهبر فقید انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، به عنوان «بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی» تعبیر گردید. قانون اساسی بهمنزله یک میثاق ملی علاوهبر ایجاد وحدت و همگرایی در میان تمامی شهروندان، اعم از اقوام، گروهها، اقلیتها، احزاب، جمعیتها و ...، نقش بیبدیلی به عنوان فصلالخطاب بر عهده دارد.
با فرارسیدن ۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای آشنایی بیشتر اقشار مختلف جامعه با این قانون برتر و حقوق و تکالیف متقابل مردم و حکومت، نسبت به ارسال نسخه کاملی از آن، از طریق اپراتورهای تلفن همراه برای تمامی شهروندان اقدام نمود. این اقدام را میتوان گستردهترین شیوه نشر قانون و در جهت دسترسی شهروندان به متن این میثاق ملی و اطلاع از محتوای آن دانست که با هدف بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی (تکلیف موضوع بند۲ اصل۳ قانون اساسی) و آموزش حقوق شهروندی صورت گرفت.
ارائه قانون اساسی در این طرح، در دو شکل نرمافزار (اندروید) و متن pdfصورت گرفته و در متن ارایهشده علاوه بر لحاظ اصلاحات سال ۱۳۶۸، نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان نیز ارائه شده است. هموطنان عزیز با ذخیرهسازی و نصب متن قانون اساسی از این طریق، میتوانند با کمترین هزینه و در سریعترین زمان از مفاد و اصول این قانون آگاهی یابند.
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