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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

رئیس هیئت وزنه برداری استان زنجان:

طرح استعداد یابی وزنه برداری درمدارس استان زنجان اجرا می شود

طرح استعداد یابی وزنه برداری درمدارس استان زنجان اجرا می شود

زنجان-رئیس هیئت وزنه برداری استان زنجان گفت: بحث استعداد یابی در رشته ورزشی وزنه برداری در مدارس استان زنجان به خوبی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،سعید امیدی ظهر یکشنبه در مجمع سالانه وزنه برداری استان زنجان، افزود: استان زنجان با مدیریت درست مدیر کل ورزش و جوانان در همه رشته های ورزشی توسعه خوبی را دارند.

وی اظهار کرد: بحث استعداد یابی در رشته ورزشی وزنه برداری در مدارس استان زنجان به خوبی اجرا می شود و این بحث از رده نونهالان انجام می شود.

رئیس هبئت وزنه برداری استان زنجان گفت: طرح استعداد یابی وزنه برداری در استان از  نونهالان شروع شده و در مدارس هم با مدیریت درست در حال اجرا است.

امیدی تاکید کرد: زنجان جوانان بسیار مستعد و توانمندی را در رشته ورزشی وزنه برداری داردو تاکنون هم در مسابقات ملی هم خوب درخشیده است.

وی به بحث آموزش رشته وزنه برداری اشاره کردو افزود: ما نیازمند این هستیم که داوران و مربیان رشته وزنه برداری آموزش های لازم را ببینند و ما هم در شهرستان ها تاکید داریم که این مهم محقق شود.

رئیس هیئت وزنه برداری استان زنجان تصریح کرد: در دو سال آینده ورزشکاران این رشته ورزشی در شهرستانهای استان با هم رقابت کنند.

کد مطلب 3840656

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