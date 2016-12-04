طرح استعداد یابی وزنه برداری درمدارس استان زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر،سعید امیدی ظهر یکشنبه در مجمع سالانه وزنه برداری استان زنجان، افزود: استان زنجان با مدیریت درست مدیر کل ورزش و جوانان در همه رشته های ورزشی توسعه خوبی را دارند.

وی اظهار کرد: بحث استعداد یابی در رشته ورزشی وزنه برداری در مدارس استان زنجان به خوبی اجرا می شود و این بحث از رده نونهالان انجام می شود.

رئیس هبئت وزنه برداری استان زنجان گفت: طرح استعداد یابی وزنه برداری در استان از نونهالان شروع شده و در مدارس هم با مدیریت درست در حال اجرا است.

امیدی تاکید کرد: زنجان جوانان بسیار مستعد و توانمندی را در رشته ورزشی وزنه برداری داردو تاکنون هم در مسابقات ملی هم خوب درخشیده است.

وی به بحث آموزش رشته وزنه برداری اشاره کردو افزود: ما نیازمند این هستیم که داوران و مربیان رشته وزنه برداری آموزش های لازم را ببینند و ما هم در شهرستان ها تاکید داریم که این مهم محقق شود.

رئیس هیئت وزنه برداری استان زنجان تصریح کرد: در دو سال آینده ورزشکاران این رشته ورزشی در شهرستانهای استان با هم رقابت کنند.